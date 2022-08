Melissa Klug: este es el monto que cobran sus hijas por publicidad en redes sociales

Melissa Klug: esto es lo que cobran sus hijas por hacer publicidad en redes sociales. (América TV)

Melissa Klug y Samahara Lobatón estuvieron estos días en el ojo de la tormenta, debido a que fueron duramente criticadas por, aparentemente, usar prendas de vestir falsificadas. En específico, un tiktoker salió a desmentir algunas de las zapatillas que usan y que muestran en sus redes sociales.

Ante ello, la hija de la popular ‘Blanca de Chucuito’ señaló que tiene suficiente poder adquisitivo para comprarse prendas lujosas, incluso se animó a hacer una comparativa con la ostentosa fiesta que le hizo a su pequeña por su primer año y que le habría costado 40 mil soles.

Sin embargo, desde entonces diversos usuarios se han cuestionado cuáles son los ingresos de la segunda hija de Melissa Klug. Pero, en más de una oportunidad ha señalado que se dedica a trabajar en redes sociales y con marcas, por lo que no tiene problemas económicos.

Frente a ello, un equipo de investigación del programa ‘América Hoy’ se comunicó con la manager de las hermanas Klug y le consultó sobre los precios que cobran cada una de ellas para hacer publicidad a algunas marcas en redes sociales.

Las tarifas de las hijas de Melissa Klug por publicidad. (Instagram)

Al inicio, la representante fue consultada sobre los precios que maneja Samahara Lobatón para publicitar una marca a través de su cuenta de Instagram. De inmediato, indicó que el costo es de 150 dólares por publicar solo una historia.

Seguido, detalló el costo de la publicidad en manos de la mayor de las hermanas, Gianella Marquina. La joven es quien más cobra de las tres y tiene una tarifa de 200 dólares por historia. Finalmente, la menor de todas, Melissa Lobatón, es quien menos ingresos tiene. La joven sobre 450 soles por publicar una historia de algún emprendimiento.

Sin embargo, la manager de las hermanas, aclaró que en caso de que el cliente quiera que las tres hermanas publiciten su marca, se podría hacer un descuento especial.

Samahara Lobatón respondió a usuaria que la llamó ridícula

Samahara Lobatón estuvo en el ojo de la tormenta luego de alardear que gastó 40 mil soles en la fiesta de primer año de su primogénita Xianna. La joven dio esta explicación cuando la acusaron de usar zapatillas falsas.

Sin embargo, sus declaraciones no fueron bien recibidas en redes sociales. Diversos usuarios la criticaron por pretenciosa, pero una en particular no dudó en tildarla de ‘ridícula’ por hablar del dinero de la fiesta cuando asumieron que ‘todo fue canje’.

Frente a ello, la joven influencer salió a defenderse y aseguró que todo lo que tuvo fur producto de su esfuerzo y el del padre de su hija, por lo que nadie tenía derecho a criticarla, ni mucho menos decir que fue canje.

Samahara Lobatón responde a usaurio en Instagram. (Captura)

“A ver, un ratito. Ridícula no, para nada. Si tú tuvieras las posibilidades también lo harías, pero algo que no les queda claro es que yo trabajé y ahorré con Youna para darle el año que se merecía Xianna, así como lo estamos haciendo para este cumpleaños. No hubo canje en ese cumpleaños. Trabajé mucho para que osen en decir que fue canje”, señaló Samahara Lobatón.