Inversión en exploración minera asciende a más de US$226 millones

Las exploraciones promueven nuevos descubrimientos de yacimientos mineros.

La inversión minera acumulada en exploración, ascendió en el séptimo mes de 2022 a más de US$226 millones, que significó un aumento de 39.4% respecto a lo registrado en similar periodo del año anterior (US$162 millones).

Este comportamiento ratifica que este rubro es el eslabón más importante de la actividad minera en el país, pues permite descubrir nuevos yacimientos y extiende la vida útil de las minas que se encuentran en operación, además de contribuir en la captación de grandes inversiones para dinamizar la economía nacional y mantener la tradición minera del Perú a nivel mundial, indicó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Según el Boletín Estadístico Minero (BEM), que elabora mensualmente la Dirección de Promoción Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), precisa que solo en julio de 2022, la inversión en exploración fue de US$37 millones, reflejando un crecimiento de 44.5% en comparación a lo reportado en julio de 2021 (US$26 millones).

Este comportamiento, acota el BEM, es como consecuencia de la mayor inversión ejecutada por Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (+64.2%) en su proyecto “San Gabriel”, Compañía Minera Poderosa S.A. (+60.6%) en sus Unidades Económicas Administrativas “La Poderosa de Trujillo” y “Libertad”; así como, el inicio de las actividades de exploración en este año del titular Jinzhao Mining Perú S.A. en su proyecto “Pampa de Pongo”.

De esta manera, los titulares mineros con mayor participación de inversión en el rubro al mes de julio fueron: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. en primer lugar con el 16.4% de participación, en segunda posición Compañía Minera Poderosa S.A. con 9.1%, y en tercer lugar Jinzhao Mining Perú S.A. con 8.0%.

En lo que respecta a la inversión minera ejecutada en el rubro exploración a nivel de regiones, La Libertad se posicionó en primer lugar, con US$43 millones ejecutados, seguido por Arequipa con US$ 39 millones y Lima, con US$30 millones. Las tres regiones representan en conjunto el 49.2% de la inversión total en exploración.

La inversión en exploración fue de US$37 millones, reflejando un crecimiento de 44.5% en julio.

Se necesita impulsar exploración minera

Ante este contexto, Miguel Cardozo, presidente de Rumbo a PERUMIN, precisó en lo que se refiere a permisos de exploraciones mineras, “no se está avanzando como se debe” y eso ha perjudicado notablemente al descubrimiento de nuevos yacimientos mineros que más adelante se convierten en activos mineros.

“En el 2021, hemos alcanzado el 3.9% de la inversión mundial. Esta es la cifra más baja que tenemos en los últimos veinte años, desde que se comenzaron a hacer estadísticas anuales y detalladas en inversiones de exploración minera en el mundo a través de una entidad internacional”, comentó Cardozo.

Si no se realizan exploraciones mineras, Cardozo dijo que ya pueden salir nuevos proyectos para los próximos años. “En estos tiempos no tenemos proyectos grandes que salgan adelante, ya que muchos de ellos necesitan resolver problemas de licencia social y de permiso. Y si no hay nuevos proyectos perdemos nuestro atractivo de inversiones en el sector minero en el mundo”, anotó.

Cabe precisar que el Gobierno estuvo trabajando en un proyecto para exonerar de impuestos a las empresas que realizan exploración minera en el país, con el fin de impulsar nuevos proyectos para los próximos años.

Hace unos meses atrás, el exministro de Economía y Finanzas, Óscar Graham, durante su participación en el PDAC 2022, anunció que el gobierno extendería el beneficio fiscal de la devolución de impuestos a la exploración minera y de hidrocarburos, debido a que este beneficio finalizará a fines de este 2022 y el plan es prorrogarlo hasta el 2025.

SEGUIR LEYENDO