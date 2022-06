Miguel Cardozo: “No se avizoran proyectos mineros grandes en el país que impulse nuestra economía”

Cardozo indicó que no todos los proyectos mineros en el país están yendo al mismo ritmo. "Yanacocha Sulfuros ha sido postergado para el 2025, Corani todavía no está financiado".

Ante la situación de conflictividad en el sector minero que ha reducido las expectativas de crecimiento de la economía del país, según el BCR; lo cual también impacta a la competitividad de producción de cobre en el país, Infobae conversó con Miguel Cardozo, presidente de Rumbo a PERUMIN, quien nos comenta que resulta preocupante en el país que el sector económico más importante se encuentre en esta problemática que aún no encuentra solución.

¿Actualmente, cómo se encuentra la situación del sector minero del país?

Hoy la situación del sector minero es un poco incierta en general, por un lado, tenemos un portafolio importante de proyectos que suman más de 53 mil millones de dólares de inversión. La inversión ha venido a buen ritmo en los años anteriores y en el último año (2021) hemos llegado a los 5,300 millones de dólares. Se espera algo parecido para el este 2022.

¿Cómo han impactado los conflictos sociales al sector minero?

En el país hemos entrado en una etapa minera de conflictividad social minera importante. En el país hay cerca de 40 conflictos sociales que han causado varios problemas, tal es el caso con las paralizaciones de las plantas de Mina Cuajone y Las Bambas. Esta situación ha llevado a que tengamos cifras muy bajas con respecto a la producción del cobre, lo cual afecta al sector minero en general.

Con la paralización de Las Bambas y Cuajone se han acentuado las señales de desaceleración económica en el país. ¿Cuál es su opinión?

Ese es uno de los problemas que tenemos con la paralización de Cuajone y Las Bambas, declinaciones del PBI nacional que ha decrecido en marzo y abril, supongo que Las Bambas va a tener efectos negativos en mayo y parte de junio. No podemos frenar el desarrollo del principal impulsor económico que es la minería deben tomar en cuenta las autoridades.

¿Cómo afecta la crisis política al avance de la minería en el país?

Tenemos una situación política complicada, con el presidente de la República investigado por presuntos actos de corrupción. También hay una descomposición en el Consejo de Ministros; sin embargo, en el sector de Energía y Minas ha mejorado la selección nombrando como ministra a Alessandra Herrera. Ahora parte del problema que se ha logrado desatar en Las Bambas es gracias a algunos cambios positivos que se han hecho. Ahora, estamos escuchando mensajes importantes en la convención minera en Toronto (Canadá) acerca de la política económica en el sector minero.

¿Cómo están avanzando los proyectos mineros en el país?

En cuanto a los proyectos que se mencionan y van a salir en el plazo próximo. No todos están yendo al mismo ritmo. Yanacocha Sulfuros ha sido postergado para el 2025, Corani todavía no está financiado. Lo que preocupa ahora es que no hay proyectos grandes que estén listos para salir. Tenemos proyectos grandes que están todavía en un proceso de bloqueo como Tía María con una inversión de más de 2 mil millones de dólares, pero es relevante, ya que puede producir una cantidad importante de cobre.

EXPLORACIÓN MINERA

¿Y se han establecido nuevas inversiones en exploración minera?

En lo que se refiere a permisos de exploraciones mineras no estamos avanzando como se debe; y eso nos está perjudicando notablemente. En el 2021, hemos alcanzado el 3.9% de la inversión mundial. Esta es la cifra más baja que tenemos en los últimos veinte años, desde que se comenzaron a hacer estadísticas anuales y detalladas en inversiones de exploración minera en el mundo a través de una entidad internacional.

¿En cuánto ha perdido competitividad el país en el sector de exploraciones mineras?

En algún tiempo llegamos al 7.7% y nuestra aspiración en años previos era pasar el 8% hasta llegar al 10%. Pero lamentablemente el tema de permisos ambientales que fueron regulados a fines del 2017 y entraron en efectividad en la segunda mitad del 2018 han generado un retroceso sistemático. Hemos retrocedido enormemente, ahora estamos sétimos en el ranking mundial de exploración. En años anteriores estuvimos en el tercer y quinto lugar.

¿Cómo afecta a que no se realicen nuevas exploraciones mineras en el país?

No nos ayuda mucho, ya que los proyectos que pueden salir en los próximos tres o cuatro años. No son grandes, pero muchos de ellos necesitan resolver problemas de licencia social y de permiso. Y si no hay nuevos proyectos perdemos nuestro atractivo de inversiones en el sector minero en el mundo.

¿Qué oportunidades se están perdiendo en el sector minero?

Estamos en un momento en que la contribución tributaria de la minería se ha multiplicado por tres respecto al 2020 y se ha multiplicado más de dos veces lo que se aportó en el 2019. Esto gracias a los altos precios de los metales, principalmente del cobre, el oro, el zinc y la plata. Estamos en un momento importante, pero los precios de los metales son cíclicos, por ello debemos aprovechar al máximo en sacar nuevos proyectos, sacar nuevas inversiones y afianzar nuestro liderazgo en varios metales que producimos como es el cobre en el cual podemos producir hasta cerca de cinco millones de toneladas.

Según la consultora EY Perú este año se reportaría una caída de 0.8% en el sector minero y en el 2023 se contraería en un 15%, ¿qué medidas se deberían tomar ante esta estimación negativa?

Vemos estas cifras con preocupación. Hay un incremento de la producción del cobre que viene con Quellaveco y que también viene con Mina Justa, pero no es suficiente. La proyección que hace el BCR es que al 2023 vamos a llegar a una producción de 2.8 millones de toneladas finos de cobre. Con un esfuerzo podemos tal vez podemos llegar a los 3 millones de producción de este mineral, pero tenemos que eliminar los conflictos sociales. También tenemos un espacio para incrementar la producción de oro y zinc, para ellos debemos trabajar en nuevos proyectos para aumentar nuestros niveles de solución.

En una reunión con empresarios mineros en Canadá, el ministro de Economía Oscar Graham, indicó que el Poder Ejecutivo está trabajando en un nuevo paquete de medidas para promover una mayor inversión en zonas mineras del país, con el fin de cerrar brechas sociales y productivas en zonas mineras, ¿cómo toma este discurso?

El anuncio del ministro de Economía es un buen mensaje, ya que este tema de ampliar hasta el 2025 la exoneración del IGV a las empresas que realizan inversión en exploración minera es una buena medida para impulsar nuevos proyectos en el país. Esta debe ser una medida sin límite de tiempo, no tiene sentido que sea renovada cada tres años. La exploración es una actividad de largo plazo. La exploración es la partera de la economía, si no descubrimos nuevos proyectos o yacimientos mineros no vamos a poder avanzar en la construcción de minas nuevas.

