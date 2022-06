MEF propone ampliar devolución de impuestos a la exploración minera hasta 2025

A lo que va de este año, se aprobó 19 estudios ambientales que representan una inversión de US$ 204,1 millones.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Graham, durante su participación en el PDAC 2022, anunció que el gobierno extendería el beneficio fiscal de la devolución de impuestos a la exploración minera y de hidrocarburos, debido a que este beneficio finalizará a fines de este 2022 y el plan es prorrogarlo hasta el 2025.

“Con esta medida se busca garantizar el crecimiento a futuro de la minería; porque recordemos que el 63% de las exportaciones peruanas proviene de la actividad minera”, indicó el ministro ante la cumbre de inversionistas mineros en Toronto (Canadá).

En ese sentido, Miguel Cardozo, presidente de Rumbo a PERUMIN, indicó que es una buena medida para las empresas que hacen inversión en exploración minera en el país, ya que se necesita impulsar nuevos proyectos en el mediano y largo plazo.

“Considero que esta debe ser una medida sin límite de tiempo, no tiene sentido que sea renovada cada tres años. La exploración es una actividad de largo plazo. La exploración es la partera de la economía, si no descubrimos nuevos proyectos o yacimientos mineros no vamos a poder avanzar en la construcción de minas nuevas”, dijo el ejecutivo.

OTRAS MEDIDAS

Entre otras propuestas pata promover las inversiones mineras, según Graham se encuentra, la iniciativa del MEF para mejorar los procesos de permisos de proyectos mineros, supervisiones e informes, y hacer los plazos más competitivos.

Asimismo, el ministro añadió que se viene coordina los fondos necesarios para que los organismos estatales OEFA, ANA, SENACE y el Ministerio de Cultura agilicen sus procesos. “De esa manera, la actividad sea mucho más eficiente en términos de tiempo y calidad regulatoria”, expresó.

Asimismo, según Bloomberg, el ministro Óscar Graham, expuso algunas labores que el Consejo Ejecutivo de Minería y Energía está trabajando. Entre ellas mencionó la estandarización entre el Senace y el Minem sobre las actividades de evaluación de impacto ambiental (EIA).

Así como la optimización del procedimiento de permisos y venta de propiedades privadas; y la mejora del proceso de consulta previa en la exploración minera.

BAJA COMPETITIVIDAD

El presidente de Rumbo a PERUMIN indicó que los políticos no terminan de entender sobre la importancia de la exploración minera, ya que es fundamental para el país que está perdiendo competitividad cada año.

“En lo que se refiere a permisos de exploraciones mineras no estamos avanzando como se debe; y eso nos está perjudicando notablemente. En el 2021, hemos alcanzado el 3.9% de la inversión mundial. Esta es la cifra más baja que tenemos en los últimos veinte años, desde que se comenzaron a hacer estadísticas anuales y detalladas en inversiones de exploración minera en el mundo a través de una entidad internacional”, acotó Cardozo.

Asimismo, el ejecutivo indicó que la exploración minera en el país ha ido cayendo también debido a las regulaciones ambientales que se aprobaron en el 2017. “Esta ley no beneficia a las empresas de explotación minera, sino solo a las que realizan exploración que no tienen forma de recuperar impuestos de IGV. Estas empresas gastan en inversiones de alto riesgo, por eso a las empresas de exploración se le da ayuda en todas partes del mundo”, enfatizó.

De otro lado, Graham indicó que en muchas ocasiones la actividad minera no está generando los beneficios que se podrían esperar en la población y anotó que esto “es responsabilidad de todos”, mencionando por ejemplo a los gobiernos subnacionales además del Gobierno Nacional. “Es necesario mejorar los equipos que se encargan de que estos ingresos se trasladen a obras públicas que cierran brechas en las zonas mineras”. reconoció Graham.

