Perú experimenta un bajo crecimiento de la economía: los retos del MEF para reactivarla

La tasa de crecimiento sostenible de la economía peruana estaría entre 2,0 y 2,5% este año.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima que este año la economía peruana podría crecer 3.3%; sin embargo, la mayoría de analistas considera que esta es una expectativa bastante optimista, y lo real es que la actividad productiva del país tendría solamente un avance entre 2% a 2.5%.

En ese sentido, el exministro de Economía y director ejecutivo de Videnza Consultores, Luis Miguel Castilla, sostuvo que este 2022 no habrá un crecimiento sostenido tan elevado como proyecta el MEF en el Marco Macroeconómico Multianual 2023-2026 (MMM), que fue publicado el pasado 25 de agosto.

“La mayoría de analistas proyectamos que el crecimiento económico del país será como máximo un 2%; y la verdad hasta ahora no sabemos cuál es el sustento de ese motor de crecimiento que estima el MEF”, indicó Castilla.

Asimismo, el economista refirió que en un contexto donde la inversión privada está apagada, el consumo probablemente está a la baja debido a que se acabó la inyección de ahorro privado y los ingresos laborales son precarios, no hay alguna fuente de crecimiento de la economía que sustente lo proyectado por el Ejecutivo.

En cuanto al freno de la economía peruana, el representante de Videnza Consultores señaló que esto se debe a la caída de la inversión privada para este año, el cual también se ha visto contraído por las regulaciones antitécnicas que ha aprobado el Ejecutivo en materia laboral, así como la crispada crisis política y la alta rotación de autoridades.

“Resolver estos problemas ayudaría a mejorar las expectativas que hoy está frenando básicamente a la inversión privada. Por otro lado, hay una inversión minera que no se está dando por los conflictos sociales y porque se ha decidido postergar algunos proyectos hasta que haya un poco más de tranquilidad”, comentó Castilla.

¿El Perú podría caer en recesión?

Hace unas semanas, el ministro de Economía, Kurt Burneo, ha señalado su preocupación por los indicios de enfriamiento de la economía peruana que, eventualmente, podrían derivar en una recesión; aunque la mayoría de analistas coincide lo que se percibe realmente es una situación de ralentización.

A pesar de la volatilidad e incertidumbre que vienen generando factores externos y locales, a corto plazo, los analistas consideran que la probabilidad de una recesión económica en Perú (en el sentido de caída severa de la actividad con destrucción significativa del empleo) es moderada o baja.

“En el fondo, lo que estamos presenciando es un proceso de convergencia hacia la tasa de crecimiento sostenible de nuestra economía, el cual podría estar entre 2,0 y 2,5%”, sostuvo Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research y exviceministro de Economía.

Aumentar la confianza empresarial para generar mayores inversiones es el reto del MEF.

Es así que el economista de BBVA Research remarcó que una tasa alrededor de estos niveles es muy baja para atender adecuadamente las urgentes necesidades de empleo, mejores servicios públicos y prosperidad que tienen los ciudadanos.

“El problema es que estamos cayendo en una trampa de bajo crecimiento debido a la falta de inversión y la mala calidad de las políticas públicas”, dijo Hugo Perea.

Por su parte, Luis Miguel Castilla indicó que tampoco considera que el país entre en una recesión, ya que el país todavía posee una fortaleza fiscal y macroeconómica, pero que sin embargo se podría deteriorar con malas decisiones del Gobierno.

“Lo que ha manifestado el titular del MEF no coindice con los datos y tampoco es prudente que lo diga en estos momentos donde se necesita inversión. Tal vez, lo que ha hecho es una lectura política para contener estos problemas que está enfrentado el presidente Pedro Castillo”, expresó el exministro.

Reducción de impuestos

En cuanto a las políticas que llevó a cabo el gobierno, tanto en la reducción temporal del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los alimentos como la inafectación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles y los pasivos generados por la ampliación del alcance desde el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles ha sumado a la fecha unos S/ 3,500 millones de menor recaudación para este año.

Además, Castilla Rubio explicó que esta medita totalmente antitécnica y populista que aprobó el Congreso y que no fue observada por el Ejecutivo para reducir el IGV de los restaurantes de 18% a 8% en el lapso de los siguientes tres años sumará S/ 1,500 millones de menor recaudación.

“Esto no va perjudicar mucho la reducción en el déficit fiscal, ya que ha habido ingresos extraordinarios en el fisco, principalmente en la renta minera que han pagado las empresas en impuestos y regalías. Los alivios tributarios finalmente acabaron siendo ineficaces para frenar la inflación”, dijo el exministro.

Plan de reactivación

En cuanto al plan de reactivación que va a presentar esta semana el MEF, Castilla dijo que incluye una expansión del gasto fiscal que supone principalmente obras públicas, pero en la realidad se ha visto una gran dificultad para ejecutar estas obras que muchas de ellas están paralizadas, según información de la Contraloría.

“El plan de reactivación si solamente se basa en ampliar el gasto público o en ahondar subsidios a través de líneas de crédito blandas. Eso necesariamente no es una solución keynesiana para aumentar la demanda agregada a través del gasto público. Esta decisión, tal vez logre que la economía se recupere de manera sostenida, pero también podría complicar la gestión del Banco Central de Reserva del Perú en su objetivo de reducir la inflación”, comentó el exministro.

Los economistas recomiendan que los gobiernos subnacionales deben ejecutar eficientemente el gasto público.

Si bien la tasa de inflación ha comenzado a descender, pero igual está muy por encima del rango meta del BCR, el representante de Videnza Consultores dijo que una expansión fiscal debe ser focalizada para cerrar brechas, pero con cautela.

Proyecciones para el 2023

Según el MEF, entre 2022 y 2026, la economía peruana alcanzaría una tasa de crecimiento promedio de 3,3%; mientras que los analistas esperan un incremento del 2,4% para el próximo año.

Pese a estas expectativas de crecimiento, Castilla comentó que se debe hacer una responsable política fiscal expansiva que no deteriore la fortaleza fiscal del país y sus sólidos índices macroeconómicos.

“Una política expansiva ayudaría de alguna forma aumentar la demanda, pero el problema es que esto no es sostenible porque no se puede aumentar el gasto público que podría generar un efecto negativo sobre el riesgo país y un incremento en el costo de fondeo para el sector público y privado”, anotó el exministro.

¿Qué retos tiene Kurt Burneo frente al MEF?

El ministro de Economía, Kurt Burneo ha anunciado que viene preparando un plan reactivador. Según Hugo Perea, pero esto sólo sería un elemento inicial que deberá ser complementado por el sector privado.

“Si esto no ocurre, por la falta de confianza, el esfuerzo fiscal que eventualmente se despliegue no será suficiente. Y recuperar la confianza no sólo dependerá del MEF, sino de todo el Gabinete y del gobierno en general. Finalmente, para revertir una tendencia de bajo crecimiento secular se necesitan medidas por el lado de la oferta de la economía (”reformas”) que impulsen la productividad”, dijo el economista de BBVA Research.

Sin embargo, el economista señaló que la inversión está contenida por el entorno actual de alta incertidumbre vinculada a la confrontación política, la retórica antiempresa y el deterioro de la institucionalidad. “Las malas políticas públicas (como las nuevas normativas que afectarán el mercado laboral, que también deterioran la confianza), están impactando negativamente sobre nuestra productividad”, acotó.

Los analistas consideran que Kurt Burneo le falta dar más detalles de su plan de reactivación entre otros aspectos de su gestión.

En tanto, el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla sostuvo que por el momento es un poco prematuro evaluar la gestión de Kurt Burneo frente al MEF, pero se está viendo una cierta continuidad de su antecesor, ya que siguen los mismos técnicos en sus cargos en el MEF.

“Hubo un cambio con el Viceministerio de Hacienda donde entró recientemente José Calderón que es un profesional que ha manejado el sector presupuesto anteriormente y tiene experiencia en el sector. Hasta ahora el titular del MEF no ha mostrado un manejo irresponsable de su cartera”, indicó el director ejecutivo de Videnza.

Sin embargo, Castilla dijo que a Kurt Burneo le falta dar más detalles de su plan de reactivación entre otros aspectos de su gestión. “Uno de los pilares que tiene que fortalecer Burneo es el tema de la inversión pública y privada, así como generar confianza en el empresariado”.

En cuanto al Marco Macroeconómico Multianual (MMM) que se ha elaborado el MEF para sustentar el Presupuesto público al Congreso, Castilla indicó que se ha mencionado sobre el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Plan de Competitividad y las mesas ejecutivas, lo cual es positivo, pero se espera resultados aún al mediano plazo.

“En el corto plazo lo que hay es un gran riesgo regulatorio por medidas antitécnicas en lo laboral y en otros sectores, así como anuncios de renegociación de contratos, uno particularmente en el sector de transportes. Esto podría terminar afectando a la reactivación de la economía. Por otro lado, el ministro quiere estimular la demanda, pero creo que eso es insuficiente si no viene acompañado con un claro ordenamiento dentro del Ejecutivo para tener reglas más claras y no hacer intervenciones antitécnicas desde el Ejecutivo”, puntualizó Castilla.

