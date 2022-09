Magaly Medina critica a Sofía Franco por protagonizar pelea en karaoke: “!Qué nivel!”

Sofía Franco habría agredido a una joven en un karaoke. Magaly Medina lamentó su comportamiento.

La ex conductora de televisión, Sofía Franco, volvió a protagonizar una escena lamentable, esta vez en un karaoke donde fue acusada de agredir a una persona e irse del lugar sin pagar la cuenta. La nota volvió a ser presentada en el programa de ‘Magaly Tv La Firme’, donde la periodista no dudó en hacer una dura crítica.

En la última edición del programa de espectáculos conducido por Magaly Medina, se conoció que una mujer denunció a la aún esposa del burgomaestre Álvaro Paz de la Barra. Según la acusación, Sofía Franco estuvo en aparente estado de ebriedad e irrumpieron en un box donde causaron un escándalo que terminó en los golpes.

“Se para y me grita, ‘¡No, por qué me filmas, tú no filmas!’. Y se me tira encima. Ella estaba completamente borracha, al salir se ha caído”, indicó la denunciante Daniela Villacorta.

La acusación fue hecha también en redes sociales. “Hola a todos. Sofía Franco, borrachísima, me acaba de ATACAR en el karaoke Sopranos porque le pedí que me regrese mi privado del que se había apropiado hace minutos”, escribió la presunta víctima de agresión.

Es necesario mencionar que, la usuaria no compartió ninguna prueba que demuestre que Sofía Franco la agredió. Solo un vídeo donde se le muestra a la ex conductora de televisión sentada en un lado del box.

“No pudimos grabar todo el altercado, solo el final. No se quería ir del box (se quedó peleando 45 minutos), ambas estaban etílicas, Sofía Franco se cayó al piso de lo mal que estaba. Escuchen el audio, se describe cómo las golpeó. Una vergüenza realmente. Qué triste”, escribió.

La denunciante también señaló que Franco se habría caído producto de su estado de ebriedad, además de salir del lugar, casi por la fuerza, sin pagar la cuenta de su consumo.

“Ella dice que está buscando un futuro artístico en México, que va y viene de Perú, ella que está haciendo ese papel de mujer empoderada, sin embargo, estos papelones hacen que la gente haga recordar lo que su aún esposo dijo”, señaló Magaly Medina recordando que hace algún tiempo, Paz de la Barra tildó a su esposa de “alcohólica, drogadicta y ludópata”.

“Si tu exesposo dice eso de ti, por lo menos lleva un comportamiento que haga parecer que no es así”, indicó Magaly Medina.

“Qué nivel, Sofía Franco, debería cuidar mejor su imagen. Una cosa es tomar y otra estar alcoholizada, como dicen que estuvo”, finalizó la ‘Urraca’.

Sofía Franco intentó rehacer su vida en México

La ex conductora de televisión intentó rehacer su vida en México luego del amargo episodio de violencia familiar que protagonizó junto a su esposo Álvaro Paz de la Barra, con quien en más de una oportunidad intentaron retomar su relación sin éxito.

Luego de anunciar su separación de forma pública, Sofía Franco se fue de viaje a México para emprender una nueva etapa laboral. Según ella, quería entrar a la televisión mexicana como actriz y lo logró al conseguir un papel en una serie, donde comparte roles con el actor Víctor González.

Sofía Franco está separada de Álvaro Paz de la Barra. (Foto: América TV)

“Es una serie donde les vamos a demostrar las raíces, nuestra cultura, el amor con el que están hechas las cosas y la hospitalidad que tenemos en nuestro país tan bello”, dijo Sofía Franco en una entrevista pasada con el programa “En boca de todos”.

SIGUE LEYENDO