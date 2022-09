Mamá de Melissa Paredes al enterarse de embarazo de Ale Venturo: “A mi hija la hubieran lapidado”. | Willax Tv.

Aunque todavía no ha hecho oficial su embarazo, es evidente que Ale Venturo se encuentra en gestación, por lo que Rodrigo Cuba se convertirá en padre por segunda vez en pocos meses. Esta noticia ha causado gran sorpresa entre los seguidores de la pareja, pues no tienen ni un año de relación sentimental.

Asimismo, al círculo cercano de Melissa Paredes, exesposa del futbolista, no le habría caído nada bien saber que el popular ‘Gato’ tendrá un nuevo bebé, pues en estos momentos ellos se encuentran en plena batalla legal por la hija que tienen en común.

El programa ‘Amor y Fuego’ se puso en contacto con Celia Rodríguez, mamá de la actriz, para saber su opinión al respecto, esto debido a que la señora en más de una ocasión ha salido a defender a su hija, además de las indirectas que publica en sus redes sociales para su exyerno.

“Qué les puedo decir, ya ustedes están viendo todo como es. Si las cosas están saliendo a la luz, se están aclarando, ya no hay más que decir (…) me encantaría hablar tantas cosas”, dijo.

De otro lado, la mamá de Melissa Paredes piensa que si su hija habría salido embarazada de Anthony Aranda es muy probable que ella hubiera recibido duras críticas por todos lados, como lo hizo en su momento cuando oficializó su romance con el bailarín.

“La hubieran lapidado. Ya la gente ya no se deja engañar”, comentó Celia Rodríguez sobre la situación que vienen atravesando Ale Venturo y Rodrigo Cuba, quienes se encuentran más que felices por la llegada de un nuevo integrante a la familia que han decidido formar.

Además, la mamá de Melissa Paredes tampoco descartó que las indirectas que comparte en sus redes sociales se encuentren dirigidas a la familia del futbolista, pues ellos desde un primer momento han mostrado su total rechazo por la exmodelo.

“Yo pongo siempre muchos mensajes en mis redes, son mis redes y pongo muchos mensajes por muchas cosas que se me vienen al corazón, a la mente, a la cabeza. En fin, me encantaría hablar de tantas cosas... qué les puedo decir, ya ustedes están viendo las cosas como son (respecto al embarazo), entonces, si ya las cosas están saliendo a la luz, se están aclarando, ya no hay más qué decir”, añadió.

La mamá de Melissa Paredes habría mandado indirectas a Ale Venturo y Rodrigo Cuba. (Instagram)

Ale Venturo luce su pancita

La empresaria ya no oculta su avanzado estado de embarazo cuando sale a la vía pública. El último fin de semana acudió al estadio para alentar a su pareja en el encuentro entre Sport Boys y Universitario. Ella en todo momento estuvo acompañada de su suegro Jorge Cuba.

Una vez que culminó el encuentro, Ale Venturo se paró del sitio en que se encontraba para grabar a su Rodrigo Cuba, quien al percatarse que su pareja lo filmando no dudó en enviarle un beso volado.

