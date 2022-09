Melissa Paredes se dedica al gimnasio tras no ser invitada a la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander

Melissa Paredes no asistió a la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander.

Ethel Pozo y Julián Alexander se dieron el sí la tarde del sábado 10 de septiembre en una lujosa ceremonia en un fundo de Pachacamac. La pareja que se comprometió a mediados del 2021, se lució muy feliz en este día especial al que asistieron amigos y familiares cercanos, pero la gran ausente fue Melissa Paredes.

Como se recuerda, luego de que la pareja anunciara su compromiso, reveló que fue la modelo quien los ayudó a conocerse. Según explicó la propia Ethel en sus redes sociales, Melissa Paredes fue como un ‘cupido’ entre ambos, sin imaginar que terminarían en el altar.

Incluso, hubo un momento en que se rumoreaba que la exesposa de Rodrigo Cuba sería la madrina de esta unión. Pero, tras la difusión del ampay en el que se le vio junto a Anthony Aranda, la cercana amistad que tenían las conductoras se quebró.

Esta tarde, se realizó el matrimonio entre Ethel Pozo y Julián Alexander. La ceremonia empezó a las 16:00 horas con la lectura de la unión civil, dos horas más tarde se dio el inicio a la fiesta con la apertura de la pista de baile de los esposos. Mientras todo esto sucedía, Melissa Paredes tenía otros planes.

La exconductora de ‘América Hoy’ usó sus redes sociales para grabar algunas historias de lo que venía haciendo en el día. Ella se lució en el gimnasio, realizando una de sus rutinas de ejercicio, al mismo tiempo que se daba la boda.

Melissa Paredes está en el gimnasio el día de la boda de Ethel Pozo | Instagram

Tras ello, compartió otra imagen mientras se encontraba comiendo galletas ya en su casa. Con estas imágenes, se confirma que Melissa Paredes fue una de las ausentes a este evento en el que más de un personaje de la farándula ha asistido.

¿Melissa fue invitada a la boda?

En medio de todos los preparativos de este importante día para Ethel Pozo, mucho se habló de la lista de invitados y de qué personajes de la televisión asistirían. Por eso, en julio de este año, a pocos meses de su unión, diversos usuarios le hicieron algunas preguntas en redes sociales.

Un cibernauta le consultó a Ethel Pozo si realmente iba a invitar a Melissa Paredes a su matrimonio. Cabe precisar que, en ese momento, la modelo volvió a estar en el ojo de la tormenta por acusar a Rodrigo Cuba de afectar la indemnidad sexual de su hija de cuatro años. Además, fue denunciada por el futbolista por los delitos de chantaje y extorsión.

Melissa Paredes no estaría invitada a la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander.

Aunque su respuesta no fue directa, dio a entender que Paredes no estaba en la lista de sus invitados. “Creo que en estos momentos ya no viene al caso la pregunta. Sabemos que hay temas difíciles que ella debe asumir y la prioridad son los hijos, siempre. Deseo lo mejor para su bebé”, escribió en su plataforma.

