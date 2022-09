Equipo Especial de la Policía considera que el ministro Willy Huerta ordenó la remoción de Harvey Colchado

Ministro del Interior Willy Huerta se presenta ante la Comisión de Defensa del Congreso de la República

La frustrada remoción del coronel Harvey Colchado de la Dirección de Búsqueda no resulta una casualidad para el Equipo Especial de la Policía Nacional. Y más aún cuando este oficial es el encargado de buscar, ubicar y capturar al exministro de Transportes, Juan Silva, y al sobrino del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez, quienes están prófugos de la justicia.

Según el diario La República, integrantes del grupo de policías que lidera Colchado creen que la salida no efectuada del coronel no pudo realizarse sin la venia del ministro del Interior, Willy Huerta. No creen que el exjefe de la Dirección General de Inteligencia (Digimin), general PNP (r) Whitman Ríos, haya actuado por su propia cuenta.

“Es imposible que el ministro Huerta no haya tenido conocimiento del cambio del coronel Harvey Colchado, teniendo en cuenta que dicho oficial desde que fue nombrado como coordinador general del Equipo Especial en Apoyo a la Fiscalía contra la Corrupción del Poder es hostigado y denunciado, no solo por el presidente Pedro Castillo, sino también por el propio ministro Willy Huerta, quien ha pedido su cabeza”, indicaron a la citada publicación.

Además, los oficiales del grupo especial de la PNP añadieron que “el jefe de la Digimin (Whitman Ríos Adrianzén) no puede decidir por cuenta los cambios de colocación de los oficiales, menos aún si se trata del coordinador del Equipo Especial PNP, que en este caso es el coronel Harvey Colchado. Un oficial que además investiga presuntos actos de corrupción del Gobierno”.

Harvey Colchado llegó a la sede de la Inspectoría de la PNP

“¿Cómo un ministro del Interior no va a estar informado de lo que pasa en su sector, más aún sobre la situación del coronel Colchado, sabiendo la repercusión política que va a ocasionar? Hay que ser bien ingenuo”, finalizaron.

Remoción y restitución

Como se recuerda, la noche del lunes se dispuso el retiro del coronel Harvey Colchado del cargo de jefe de la División de Búsqueda de Personas (Divbus) de la Dirección General de Inteligencia (Digimin). La medida fue confirmada a través de un memorándum que lleva la fecha de 12 de septiembre del 2022.

El documento firmado por Luis Sánchez Lira, Director de Inteligencia de la Digimin, señala que debe realizarse “el relevo correspondiente de la documentación pasiva, recursos logísticos y otros” tras la nueva designación en la institución policial. También se señala que la función exclusiva de Colchado será la coordinación del Equipo especial de apoyo al equipo especial de fiscales contra la corrupción.

Debido al escándalo, el ministro del Interior, Willy Huerta, anunció que no autorizó el relevo de Colchado como jefe de la División de Búsqueda de la Digimin. “El Despacho Ministerial desconoce, no ha validado la supuesta disposición”, señaló el jefe del Gabinete de Asesores del Mininter, José Gómez Reina, a través de un documento oficial al que tuvo acceso el diario La República.

Documento que oficializa el retiro de Harvey Colchado de su puesto en la Digimin.

A través de este memorándum, el funcionario descartó que haya brindado autorización para dejar sin efecto el cargo que ocupaba el coronel Harvey Colchado como jefe de la División de Búsqueda de la Digimin.

Los detalles de este documento oficial, son explicados y firmados por el jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, José Gómez Reina, y dirigido al viceministro de Orden Interno, Abel Gamarra Malpartida hace tan solo algunas horas.

Del mismo modo, en el escrito, el titular del sector del Interior, Willy Huerta, solicitó al viceministro de Orden Interno, explicar en corto plazo los motivos del por qué se indicó la disposición sobre el apoyo irrestricto al Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú.

Destitución

El ministro del Interior Willy Huerta informó que el jefe de la Digimin, Whitman Cayo Ríos Adrianzén, ya no seguiría en el cargo al que fue designado hace poco más de una semana.

Whitman Ríos Adrianzén es un funcionario con más de 34 años de experiencia ocupando diversos cargos directivos en la Policía Nacional del Perú, según la información publicada por el Ministerio del Interior. Se encuentra en situación de retiro y cuenta con una maestría en Gestión Pública y Administración. Cabe destacar que su designación apenas se realizó el domingo 4 de septiembre.

SEGUIR LEYENDO