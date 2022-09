Elecciones 2022: Qué candidatos a la alcaldía de Lima aún no presentan su primer informe de financiamiento privado

Elecciones 2022: Alcaldes de Lima Metropolitana, quiénes aún no presentan su primer informe de financiamiento privado. Foto: Andina/Melina Mejía

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que amplió el plazo de entrega del primer reporte de ingresos y gastos de campañas para los partidos. La fecha estará vigente hasta el viernes 16 de septiembre a las 11:59 p. m., debido a que las candidatas y los candidatos no culminaron de hacer esta entrega. Solo uno de los seis aspirantes a la alcaldía de Lima Metropolitana presentó este documento.

Las Elecciones Regionales y Municipales 2022 se realizará el próximo domingo 2 de octubre, por lo cual las organizaciones políticas tenían como fecha límite hasta el 9 de septiembre para adjuntar el primer informe de financiamiento de campaña. La primera entrega de los gastos y aportes debe comprender desde el 4 de enero hasta el 2 de septiembre.

Los aspirantes a gobernador, vicegobernador, alcalde provincial y distrital, consejero regional, como también regidores provinciales y distritales están obligados a presentar este documento. Caso contrario, les corresponderá una infracción muy grave, las sanciones van desde una multa no menor a 31 ni mayor a 100 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) e incluso hasta la pérdida del financiamiento público directo, de acuerdo con el financiamiento y supervisión de fondos partidarios.

Cabe recordar que, la segunda entrega del financiamiento de su campaña será luego de llevarse a cabo los comicios.

¿Qué alcaldes de Lima aún no entregan?

Algunos alcaldes de Lima Metropolitana no han culminado con la primera entrega de dicha transparencia. Por ello, conozca hasta el momento quién aún no completa dicho documento que está a pocos días de vencer. De los seis candidatos a la alcaldía de Lima, sólo uno realizó este proceso; es decir, si la ONPE no hubiera extendido el plazo tendrían una multa.

Según Claridad, plataforma digital de financiamiento para rendición de cuentas de organizaciones políticas, en esta lista se encuentra: George Forsyth Sommer (Podemos Perú), Elizabeth León Chinchay (Frente de la Esperanza 2021), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Omar Chehade Moya (Alianza para el Progreso) y Yuri Castro (Perú Libre).

El único candidato que completó el informe es Daniel Urresti Elera, quien el día 9 de septiembre dio a conocer que cuenta con ingresos de S/ 63.451,02. Cabe resaltar que, Urresti es uno de los aspirantes que invierte en publicidad en Facebook e incluso para atacar a sus contrincantes con la finalidad de viralizar su contenido.

Pagos por publicidad de Daniel Urresti. Foto: Captura de Biblioteca de anuncios de Facebook

Cifras

De acuerdo con el portal Claridad de la ONPE, en la región Lima solo el 13,83 % han entregado su información financiera de campaña, pero el 86,17 % aún no rinde este dato al ente. Asimismo, la provincia que tiene mayor índice de no presentación es Cajatambo (94,49%), le sigue Oyón (94,19), Cañete (94,04%), Barranca (90,77%) y Canta (90.05%).

Partidos políticos que aún no presentan el primer informe de financiamiento. Foto: Portal Claridad

SEGUIR LEYENDO