Carlos Anderson consideró que congresistas no apoyan adelanto de elecciones por “proteger intereses”: “Se sacaron la tinka”

Pedro Castillo en el Congreso de la República.

El congresista Carlos Anderson explicó el porqué sus demás colegas en el Legislativo no ven con buenos ojos el proyecto de ley de adelanto de elecciones generales, que se viene debatiendo en la Comisión de Constitución del Parlamento.

Según los argumentos que expuso en una entrevista para RPP, la mayoría de los padres de la Patria estarían anteponiendo sus intereses en lugar de tratar de darle solución a la crisis por la que atraviesa el Perú.

“El interés de los congresistas está, creo yo, en proteger sus propios intereses en su gran mayoría, en algunos casos son intereses de carácter partidario, y creo que en tercer lugar recién están los intereses de carácter nacional, debemos invertir esa trilogía”, dijo.

“La mayoría no (...) hay congresistas que tenían un nivel de ingresos muy bajos, se sacaron la tinka, han multiplicado sus ingresos, ya no llegan en taxi llegan en camionetas muy grandes, les cambió la vida, se hace difícil renunciar a eso, eso es parte de la verdad y es un elemento importante para muchos congresistas”, añadió.

Carlos Anderson (Agencia Andina)

Sin embargo, el propio Anderson manifestó que, en lugar de pensar en adelantar los comicios electorales, se deberían centrar en vacar al presidente Pedro Castillo y para ello deben argumentar muy bien la tercera moción que presentarán ante el Pleno del Congreso.

“Tiene que haber generado un nivel de consenso sobre la argumentación y eso es algo que se puede hacer a través de las bancadas (...) esa es la salida constitucional”, aclaró.

En esa línea, el legislador no agrupado aclaró que la vacancia no se debe modificar y se deben mantener en 87 votos para lograrla, y no reducirlos a 78 como plantea un sector de la oposición.

“Eso lo que haría sería victimizar aún más al presidente Castillo y lo más probable es que sea sujeto de alguna acción internacional. Yo por lo menos he conversado de esto con algunos constitucionalistas y algunos me comentan ‘olvídate, el presidente Castillo ha sido elegido bajo ciertas normas que lo llevan al 2026, esto sería cambiarse las normas a mitad de partido o empezado 15 minutos del partido, eso sí sería algo con nombre propio’, tiene esos bemoles a considerar”, dijo.

Pedro Castillo en la mira. Foto: Presidencia del Perú.

Adelanto de elecciones

Como se recuerda, la segunda vicepresidenta del Congreso, Digna Calle, y la legisladora Susel Paredes presentaron dos proyectos-uno cada funcionaria-sobre el adelanto de elecciones presidenciales y congresales. Esto como medio para salir de la crisis que vive el país.

Hace unos días, Calle sustentó su proyecto en la Comisión de Constitución, pero la legisladora Paredes no pudo sustentar dicho proyecto debido a que se encontraba de viaje. Por ello, fue invitada a presentar el proyecto de ley 1918. Asimismo, el día de hoy, también se revisó el proyecto que busca reducir votos para la vacancia presidencial de 87 a 78.

Por su parte, la también integrante de la bancada de Podemos Perú, Digna Calle, indicó que se eleve al Pleno su proyecto, el cual, al no tener los votos suficientes, puede llevar a un referéndum para que la población decida.

“El bloque democrático de oposición tiene los 66 votos para someter a referéndum mi proyecto de adelanto de elecciones. Estoy pidiendo a la Comisión de Constitución que se declare en sesión permanente para dictaminar y elevar el tema al pleno a fines de setiembre”, publicó a través de sus redes sociales.

