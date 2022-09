Martín Vizcarra indica que la única salida de la crisis es el adelanto de elecciones. Foto: Andina

El exjefe de Estado, Martín Vizcarra Cornejo, se pronunció nuevamente sobre la crisis política del país. En este sentido, desde una conferencia de prensa realizada en Trujillo, manifestó que la única salida es el adelanto de elecciones generales, debido a la poca aprobación que tiene el Congreso de la República en una última encuesta.

“El Perú no puede estar supeditado a esas circunstancias. Entonces, debería buscarse la opción de cambio de presidente, pero con cambio del Congreso, es decir, elecciones generales en un plazo corto, que no pase del año 2023. No veo viable que se vaya el presidente Castillo y se quede a cargo de la presidencia del Perú un Congreso que, según la última encuesta, solo el 1% confía en sus decisiones”, indicó a La República.

Además, mencionó que el jefe de Estado no cuenta con liderazgo y presenta ineficiencia en su mandato, debido a que estaría preocupado por protegerse a sí mismo y a su círculo cercano acerca de las investigaciones que ha abierto la Fiscalía de la Nación.

Desde otro punto, informó que su partido Perú Primero busca generar cambios y viene desarrollando nuevas propuestas.

“Vamos a fortalecer un partido que tiente a ser gobierno, pero que vaya con una bancada que pueda ayudarle a hacer estos cambios. No queremos un partido cascarón, que solamente funcione con base en una cúpula que a dedo ponga candidatos. Queremos un partido orgánico donde cada distrito, provincia y región evalúe a los mejores cuadros de su jurisdicción y el partido acepte esa decisión”, enfatizó.

Adelanto de elecciones

Como se recuerda, la segunda vicepresidenta del Congreso, Digna Calle, y la legisladora Susel Paredes presentaron dos proyectos-uno cada funcionaria-sobre el adelanto de elecciones presidenciales y congresales. Esto como medio para salir de la crisis que vive el país.

Digna Calle pide ir a referéndum para que los ciudadano decidan acerca del adelanto de elecciones. Foto: Congreso

Hace algunos días, la congresista Digna Calle sustentó su proyecto en la Comisión de Constitución, pero la legisladora Paredes no pudo sustentar dicho proyecto debido a que se encontraba de viaje. Por ello, fue invitada a presentar el proyecto de ley 1918. Asimismo, el día de hoy, también se revisó el proyecto que busca reducir votos para la vacancia presidencial de 87 a 78.

Por su parte, la también integrante de la bancada de Podemos Perú, Digna Calle, indicó que se eleve al Pleno su proyecto, el cual al no tener los votos suficientes, puede llevar a un referéndum para que la población decida.

“El bloque democrático de oposición tiene los 66 votos para someter a referéndum mi proyecto de adelanto de elecciones. Estoy pidiendo a la Comisión de Constitución que se declare en sesión permanente para dictaminar y elevar el tema al pleno a fines de setiembre”, publicó a través de sus redes sociales.

