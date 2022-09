Brunella Horna y Janet Barboza serán los refuerzos de la séptima gala de ‘La Gran Estrella’

Brunella Horna y Janet Barboza estarán en 'La Gran Estrella'. (Instagram)

‘La Gran Estrella’ llegó a su séptima gala, con el regreso de dos participantes que habían sido eliminados. Fueron las reinas Susan Ochoa y Ruby Palomino, quienes se encargaron de luchar por el regreso de Manuel Aumaitre y Nicolás Strauss.

Sin embargo, esta semana se ha anunciado el refuerzo de dos conductoras de América Televisión. Se tratan de Brunella Horna y Janet Barboza, ambas sorprenderán con una performance para este día.

A través de su cuenta de Instagram, la novia de Richard Acuña compartió su llegada a La Academia, aunque no quiso hablar mucho de lo que iba a hacer esta tarde. “Miren dónde estoy, ¿qué estamos haciendo’, ¿qué va a haber este sábado?”, señaló al inicio.

Tras ello, compartió otras historias en la que cuenta un poco de este nuevo reto. “Les cuento que este sábado voy a estar en ‘La Gran Estrella’, no puedo creerlo. Siempre le he tenido mucho miedo a esta pista desde que estuve en ‘El Gran Show’ me pongo muy nerviosa. Esta pista da nervios, pero bueno voy a estar, ya me comprometí. Estoy acá en los ensayos y ya van a ver lo que voy a hacer este sábado. No se lo pueden perder”, sentenció.

Por otro lado, Susan Ochoa también publicó una historia en la que se ve a Brunella Horna ensayando junto a Manuel Aumaitre. Así dejan en suspenso qué pasará esa noche. Pero, hasta el momento Janet Barboza no ha mostrado mucho de sus ensayos.

¿Qué pasó en la sexta gala de ‘La Gran Estrella’?

En la edición del sábado 10 de septiembre Sergio George hizo su primera presentación en el show. El productor musical preparó una versión salsa de ‘Eres tú’. Para realizar esta puesta en escena, fueron invitados algunos artistas nacionales que fueron Kate Candela, César Vega, Álvaro Rod, Farik Grippa y Jonatan Rojas.

Además, los participantes del programa, también fueron parte de esta presentación que se robó los aplausos de todos los asistentes, quien tampoco se resistieron a seguir bailando con esta música.

¿Quiénes quedaron en sentencia?

En la última gala, dos exintegrantes del programa volvieron por una nueva oportunidad en el escenario. Se trató de Manuel Aumaitre y Nicolás Strauss, quienes cantaron junto a sus reinas Susan Ochoa y Ruby Palomino respectivamente.

Aunque su presentación convenció al jurado para que ambos vuelvan al ruedo, el puntaje que obtuvieron no fue suficiente para salvarse de la sentencia, por lo que los dos deberán volver a luchar por su permanencia en el programa.

