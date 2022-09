Erick Osores lanzó ácida crítica al Fondo Blanquiazul: “No se puede tomar un club tan grande con tanto miedo”

El periodista arremetió contra el grupo que invierte en Alianza Lima sobre el manejo y su intervención en las decisiones deportivas. (Video: Expresion Depor1 TV / ESPN Perú)

Alianza Lima vive una crisis deportiva en la Liga 1 2022. La irregularidad en los resultados y el bajo rendimiento del equipo en las recientes jornadas provocaron la salida del técnico Carlos Bustos, quien dirigió su último encuentro ante la Academia Cantolao, que terminó empatado sin goles en el estadio Alejandro Villanueva. En ese duelo, los focos estuvieron sobre los integrantes del Fondo Blanquiazul, un suceso del que el periodista Erick Osores se refirió y criticó con dureza su accionar.

“Lo que me llama la atención y quiero hacer hincapié es que el Fondo Blanquiazul no está capacitado para manejar la nave de Alianza Lima. Esencialmente por un motivo, porque no se puede tomar un club y responsabilidad tan grande con tanto miedo. Si el miedo va a ser tu jefe, entonces vas a contratar jugadores para complacer a la tribuna, vas a armar equipos para que el técnico se las arregle y para que la gente no voltee a criticarte. Sino que vas a decir que ‘traje jugadores, ganaste esto, invertí acá, pero a mí no me mires, no tengo nada que ver acá’”, fueron sus primeras palabras en el programa Equipo F de ESPN Perú.

Del mismo modo, aseguró que el plantel ‘íntimo’ no fue compuesto de la mejor manera a inicios de temporada y siguió con su reproche. “Traen futbolistas al borde del retiro, lesionados. Un equipo que se armó mal al comienzo del año y se tuvo que recuperar. Creo que estos señores viven en función de que no los critiquen o lo hagan lo menos posible”, indicó.

Pero eso no fue todo, ya que siguió con su postura agregando que son los jugadores y los entrenadores quienes salen a dar la cara y no los inversionistas. “Si tienes una cabeza que va a armar un proyecto pensando que ellos se quieren salvar y que después se las arreglen los técnicos y los jugadores, entonces el camino va a ser difícil. No va a haber un norte y una convicción”, declaró.

En ese sentido, el comunicador sostuvo que el club requiere de otro perfil de dirigentes para liderar a una de las instituciones más grandes del Perú. “Lo que Alianza Lima necesita es gente valiente, de fútbol y con convicción para que saque adelante un proyecto y estos señores no están en condiciones de hacerlo”, dijo.

Fondo Blanquiazul en Alianza Lima vs Cantolao

Pero ¿qué sucedió con el Fondo Blanquiazul en el partido ante el ‘Delfín’? Sucede que por las redes sociales se viralizó un video en donde se escuchan las críticas (con insultos) que recibieron varios integrantes de la agrupación empresarial. En eso, un hincha que estaba ubicado en la tribuna de occidente llamó a Salomón Lerner, uno de los que forman parte de la comitiva, pidiendo la salida de Carlos Bustos. La respuesta del miembro ‘aliancista’ causó sorpresa: hizo un ademán con los brazos, dando a entender que el entrenador argentino no iba más.

El integrante de la agrupación 'aliancista' hizo señas reprobando la labor del técnico Carlos Bustos. (Video: Twitter)

El hecho es inaudito porque un acreedor no tiene poder de decisión sobre la parcela deportiva del club. Eso solo le compete a la dirigencia, en este caso, a José Antonio Bellina, junto a otros miembros involucrados.

Cabe mencionar, que Diego Gonzales Posada, presidente del Fondo Blanquiazul, aseguró en entrevista para RPP Noticias que el grupo no se implica en las decisiones deportivas, sino más bien en las económicas y en los proyectos. “El Fondo se encarga de la visión a largo plazo, ve proyectos, que se pague el sueldo al día a los jugadores, que el estadio esté bien. No se encarga de traer jugadores. Eso no nos compete, de eso se encarga el área deportiva”, manifestó.

SEGUIR LEYENDO