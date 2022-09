Fondo Blanquiazul habló de Jefferson Farfán: “Es el jugador que más dinero le ha dado al club y tiene que irse por lo alto”

Integrante del Fondo Blanquiazul opinó del presente de Jefferson Farfán.

Jefferson Farfán es respaldado por el Fondo Blanquiazul en medio de muchas críticas. Su integrante Fernando Farah se mostró en desacuerdo por la forma en la que la ‘Foquita’ volvió a las canchas y aprovechó para destacar toda su carrera en Alianza Lima. Asimismo, sostuvo que el delantero debe retirarse por “todo lo alto”.

“A mi me hubiese gustado que Jefferson ingrese en un partido en el que estuviéramos ganando. No me gusta que haya ingresado en un partido tan difícil para alguien que regresa a las canchas”, señaló para las cámaras de Fútbol en América.

“Jefferson le ha dado tanto al club, es el jugador que más dinero le ha dejado al club, le ha dado títulos, ha sido goleador, es un ejemplo de lo que queremos para nuestras divisiones menores, para que los chicos sean grandes y piensen en ir a los mejores equipos del mundo, después de dejar logros en el país y también dinero. Entonces una persona así tiene que irse por lo alto, por todo lo alto y estoy seguro que Jefferson así lo hará”, continuó.

Farah fue consultado sobre la paga a Jefferson Farfán. “Él es un empleado del club y debe estar recibiendo su sueldo como todos”. Con esto terminó los rumores de que el atacante no estaría cobrando, pues no viene jugando en el conjunto ‘victoriano’.

El regreso de Farfán

Jefferson Farfán jugó un partido oficial después de nueve meses. El ‘10 de la calle’ ingresó a los 84 minutos por Jairo Concha en Alianza Lima vs Universitario de Deportes cuando el resultado estaba 2-0 en contra en el estadio Alejandro Villanueva. No tuvo mucha participación, pero se vio subido de peso.

Después del pitazo final, el exentrenador Carlos Bustos habló con la prensa y fue consultado por la condición física del peruano. “Jefferson hace mucho tiempo está trabajando para ver si puedo volver a las canchas bien como él quiere, de hecho está haciendo un gran esfuerzo. Más allá que le tocó entrar en desventaja, también habíamos planificado que esté diez minutos en el campo”.

Asimismo, no aseguró la presencia del exfutbolista de Schalke 04 en el siguiente cotejo. Finalmente, no salió ni en lista para enfrentar a Academia Cantolao, compromiso que terminó igualado por la jornada 11 del Torneo Clausura.

El delantero ingresó en el clásico del fútbol peruano a poco del final en Matute. (Video: GOLPERU).

Alianza Lima se aleja de la lucha del Clausura

La igualdad sin goles con Cantolao en condición de local alejó a Carlos Bustos y compañía de la pugna por el Torneo Clausura. Además, causó la salida del entrenador argentino. Los ‘íntimos’, en la actualidad, están en la quinta posición con 18 puntos a seis de los líderes, Sporting Cristal y Atlético Grau. Eso sí tienen un partido pendiente con un rival directo, Melgar.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima tendrá una semana larga. Primero, chocará con Melgar el miércoles 21 de setiembre a las 19:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva por el partido pendiente de la jornada 6. El ‘dominó’ viene de golear 6-2 a Deportivo Municipal en Arequipa.

Después, los ‘victorianos’ se medirán con Carlos Stein por la fecha 12. Este compromiso está programado para el domingo 18 de setiembre a las 13:00 horas en el estadio Víctor Montoya Segura. Su rival perdió 4-0 ante Universidad Técnica de Cajamarca en condición de visitante.

