Peter Arévalo opinó de la salida de Carlos Bustos en Alianza Lima: “No supo imponer su autoridad”

Peter Arévalo argumentó por qué Carlos Bustos se fue de Alianza Lima.

Peter Arévalo comentó los motivos que causaron la salida de Carlos Bustos de Alianza Lima. El panelista de ESPN afirmó que el estratega argentino se dejó imponer cosas por los altos mandos del cuadro ‘íntimo’, para ser más específicos el Fondo Blanquiazul, y eso llevó a que tiempo después se encuentre fuera de La Victoria.

“Esta temporada hubo situaciones en las que lamentablemente él tuvo que ver. Creo que no supo imponer su autoridad y en medio del gran ambiente que resultaba de un equipo campeón, pasaron cosas que tienen que ver con el Fondo Blanquiazul. No supo imponer su autoridad por encima de algunas recomendaciones y decisiones que se tomaron”, argumentó el popular Mr. Peet en Equipo F.

El periodista deportivo no dudó en arremeter contra el Fondo Blanquiazul. “Sale Gonzáles Posada diciendo que ellos no toman ninguna decisión en el tema fútbol y que inclusivo de la gerencia deportiva. ¿Bellina trajo a Farfán, a Aldair Fuentes, quería a Paolo Guerrero? Digamos las cosas como son, solo que hay gente que le cuesta asumir su responsabilidad”.

El comentarista Peter Arévalo volvió a reafirmar su posición en cuanto a la destitución del DT ‘gaucho’. “Se dejó imponer algunas cosas y no tuvo la autoridad para él tomar decisiones después de salir campeón. Era para que se empodere, pero no lo hizo, siguió con el mismo perfil”.

“Carlos Bustos decidió que se quedaran algunos jugadores y pasó lo que pasó en la Copa Libertadores. Después se fueron dando algunas situaciones en el torneo local que tiene que ver con decisiones tomadas por el fondo y aceptadas por él. Por eso se termina como se termina”, concluyó.

Alianza Lima agradeció a Carlos Bustos.

Qué dijo el Fondo Blanquiazul

Fernando Farah, integrante del Fondo Blanquiazul, revalidó su posición en cuanto a la decisión tomada en Alianza Lima. “Yo no tengo nada que hablar de lo que pasa en lo futbolístico, nosotros vemos la parte administrativa”.

Posteriormente, tuvo algunas palabras sobre el entrenador Carlos Bustos. “Es un gran ser humano, una persona a la que llegué a conocer, un buen tipo”. Asimismo, manifestó que no tenía conocimiento de su partida y que se enteró el mismo domingo.

“Lo mejor, yo lo he conocido cuando era jugador y yo era dirigente. Ha sido campeón 2001, 2003, 2004 y 2006. Ha estado trabajando en menores, se ha capacitado, así que yo confió mucho en ‘Chicho’. Esa no es la idea (que se quede como entrenador), no queremos poner en peligro a un hombre de la casa. Yo recomiendo que venga alguien que continué el proyecto”, expresó Farah sobre Guillermo Salas, quien asumió de manera interina el mando del ‘equipo del pueblo’.

Fernando Farah contó la posición del Fondo Blanquiazul en cuanto al despido de Carlos Bustos en Alianza Lima.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima igualó sin goles con Academia Cantolao y se complicó en la pelea por el Torneo Clausura. Actualmente se ubica en la quinta posición con 18 puntos a seis de los líderes, Sporting Cristal y Atlético Grau. Eso sí, tiene un partido pendiente con un rival directo, Melgar.

Precisamente, el ‘dominó' será su siguiente rival por la Liga 1. Este compromiso se llevará a cabo el miércoles 21 de setiembre a las 19:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva por el partido pendiente de la jornada 6. Los ‘rojinegros’ vienen de vapulear 6-2 a Deportivo Municipal en Arequipa.

Después, los ‘victorianos’ se medirán con Carlos Stein por la fecha 12. Este compromiso está programado para el domingo 18 de setiembre a las 13:00 horas en el estadio Víctor Montoya Segura. Su rival perdió 4-0 ante Universidad Técnica de Cajamarca en condición de visitante.

SEGUIR LEYENDO