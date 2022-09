Comisión de Constitución debate hoy proyecto que busca reducir votos para la vacancia presidencial

Este martes 13, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, presidida por el legislador Hernando Guerra García, dará inicio al debate de los proyectos de ley relacionados con reducir o elevar los votos para la vacancia presidencial.

Al inicio de esta convocatoria, el parlamentario Diego Bazán, de la bancada Avanza País, sustentará el Proyecto de Resolución Legislativa 2693/2021-CR, que propone la modificación del inciso d) del artículo 89–A del Reglamento del Congreso de la República para la reducción del número legal de miembros de 87 a 78 votos para la vacancia presidencial.

“Comisión de Constitución que preside el congresista Hernando Guerra García iniciará el debate de los PL para reducir o elevar los votos para la vacancia presidencial. Asimismo, se continuará con el debate sobre adelanto de elecciones. Este martes 13 de setiembre. Hora: 9:30 a.m.”, se lee en la cuenta de Twitter de la comisión.

Al término de la primera exposición, la congresista Sigrid Bazán, de Cambio Democrático, expondrá su iniciativa que propone modificar el artículo 89-A del Reglamento del Congreso para elevar el porcentaje del número de congresistas para el procedimiento de vacancia presidencial.

A su turno, el legislador Segundo Quiróz Barboza de la bancada de Perú Libre, presentará el proyecto de resolución legislativa que propone modificar el inciso d) del artículo 89-A del Reglamento del Congreso, con el propósito de incorporar la doble votación al acuerdo que declara la vacancia con una votación no menor a los 4/5 del número legal de miembros del Parlamento.

Adelanto de elecciones

Durante esta reunión, que ha convocado la Comisión de Constitución, también la congresista Susel Paredes, integrante del partido Integridad y Desarrollo, sustentará el proyecto de ley 1918 que propone la ley de reforma constitucional que busca el adelanto de elecciones generales.

Dentro de esta agenda, también está la sustentación de la parlamentaria Patricia Juárez sobre el PL 2970/2022, que intenta modificar el artículo 32 de la Ley 28094, ley de organizaciones políticas para afianzar la transparencia en el financiamiento de las actividades partidarias.

Según información de la agenda parlamentaria, se dará inicio a estos debates desde las 9:30 de la mañana en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea.

Digna Calle sustentó iniciativa de adelanto de elecciones

El pasado 6 de setiembre, Digna Calle, segunda vicepresidenta del Congreso sustentó ante la Comisión de Constitución su proyecto de adelanto de elecciones. La parlamentaria de Podemos Perú, aseguró que es la única salida pacífica y democrática para salir de la crisis.

Digna Calle es la autora del proyecto de adelanto de elecciones generales.

“Estos tiempos fueron propuestos con la esperanza de contar con la voluntad política de los miembros de la Comisión de Constitución, los tiempos eran precisos para dictaminarlo y aprobarlo en primera votación antes del cierre de la segunda legislación del período 2021- 2022, es decir antes del 15 de junio del 2022, ya la segunda votación dentro del mes de agosto del 2022 período en que inició la legislatura 2022-2023. De haberlo hecho así, en este momento ya estaríamos en proceso de nuevas elecciones. Esto hubiera sido posible si es que hubiese habido voluntad política, lastimosamente no la hubo, inclusive colegas congresistas en los pasillos me han pedido que retire mi proyecto y otros me han pedido que renuncié a la segunda vicepresidencia para poder impulsar mi proyecto de ley”, expresó ante la delegación presidida por Hernando Guerra.

