Comisión de Constitución debatirá mañana las propuestas de adelanto de las elecciones generales

La Comisión de Constitución y Reglamento informó que mañana pondrá en debate los proyectos de ley que impulsan el adelanto de nuevas elecciones generales. Como se sabe, las iniciativas fueron presentadas por la tercera vicepresidenta del Parlamento, Digna Calle, y la congresista Susel Paredes (Integridad y Desarrollo) hace semanas.

“Comisión de Constitución y Reglamento que preside el Congresista Hernando Guerra García iniciara el debate de los proyectos de ley de recorte de mandato y adelanto de elecciones”, se lee en el tuit lanzado en la cuenta oficial del grupo de trabajo liderado por el fujimorista Hernando Guerra García. La sesión se desarrollará a las 9:30 de la mañana en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea.

La decisión de la Comisión de Constitución, que la preside la bancada de Fuerza Popular, coincide con la invocación hecha por la lideresa de este partido, Keiko Fujimori, quien se mostró a favor de esta idea como una forma de salir de la crisis política.

“Está demostrado que solos no podemos, lo he dicho y lo repito. La solución pasa por la vacancia, pero no es la única salida. Si es que no hay ese consenso, es hora de discutir el adelanto de elecciones, en el que señaló claramente que no participaré”, precisó Fujimori en un video de Tiktok que se hizo viral el sábado pasado.

A diferencia de la posición clara de Keiko Fujimori, el congresista Hernando Guerra García mostró su ambigüedad sobre el tema y se mostró a favor de primero apostar por la vacancia del presidente Pedro Castillo en una entrevista que concedió a Infobae hace unos días.

“Sí, hay que estudiar y ver las propuestas diferentes que se hagan. Sin embargo, creo que deberíamos apostar siempre y de manera inicial por una salida constitucional e institucional. Cuando me refiero a ambos temas, creo que es lo que ahora señala la Constitución para tratar de evitar reformas que mañana alguien cuestione y diga “se hizo esta reforma para sacar al presidente o por tal tema”. Lo que plantea es tres vías: la suspensión de la presidencia, la vacancia presidencial y la acusación constitucional”, dijo Guerra García sobre las propuestas del adelanto de las elecciones.

Adelanto de elecciones

Como se recuerda, desde julio pasado, se habla sobre el adelanto de las elecciones como una salida a la crisis política.

El exmandatario Francisco Sagasti presentó el pasado 16 de julio una propuesta para recordar el mandato de Castillo Terrones de la gestión presidencial. Según indicó, se trataría de un método de reforma en la política peruana y sistema electoral. El académico señaló en RPP Noticias que, tras haber mencionado esta propuesta en diversos medios de comunicación, varios ciudadanos y políticos se comunicaron con él para colaborar con la creación de esta.

Francisco Sagasti insiste en el recorte de mandato para Pedro Castillo y el Congreso

De acuerdo al excongresista, la iniciativa nació “de reforma constitucional, mediante el cual se propone el recorte del periodo del mandato del presidente, vicepresidentes y congresistas de la República, elegidos en las elecciones generales del 2021, y promueve mejores reglas electorales para ser aplicadas en el siguiente proceso electoral general”.

Otra personalidad política que se pronunció a favor de esta medida fue el también exjefe de Estado, Martín Vizcarra, quien solicitó a Pedro Castillo que anuncie el adelanto de las elecciones el 28 de julio. “Adelanto de elecciones. Es lo único bueno que puede decir. Que acepte con autocrítica que deben irse todos, pero de manera ordenada. Es el único anuncio que el pueblo aceptaría. Otra cosa es más de lo mismo”, indicó Vizcarra en una entrevista con el diario La República.

