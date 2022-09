Comisión de Constitución: Digna Calle sustentó proyecto de adelanto de elecciones

Comisión de Constitución debate hoy proyecto de adelanto de elecciones.

Digna Calle, segunda vicepresidenta del Congreso sustentó este martes ante la Comisión de Constitución su proyecto de adelanto de elecciones. La parlamentaria de Podemos Perú, aseguró que es la única salida pacífica y democrática para salir de la crisis.

“Estos tiempos fueron propuestos con la esperanza de contar con la voluntad política de los miembros de la Comisión de Constitución, los tiempos eran precisos para dictaminarlo y aprobarlo en primera votación antes del cierre de la segunda legislación del período 2021- 2022, es decir antes del 15 de junio del 2022, ya la segunda votación dentro del mes de agosto del 2022 período en que inició la legislatura 2022-2023. De haberlo hecho así, en este momento ya estaríamos en proceso de nuevas elecciones. Esto hubiera sido posible si es que hubiese habido voluntad política , lastimosamente no la hubo, inclusive colegas congresistas en los pasillos me han pedido que retire mi proyecto y otros me han pedido que renuncié a la segunda vicepresidencia para poder impulsar mi proyecto de ley”, expresó ante la delegación presidida por Hernando Guerra.

Momentos antes de iniciar con este debate, Calle hizo uso de sus redes sociales para destacar este proyecto y la importancia de ello para el país.

“Saludo que mi pedido para debatir el proyecto de ley “Nos vamos todos” se haya tomado en cuenta en la Comisión de Constitución. Mañana sustentaré la iniciativa y solicitaré que, por el bien del país, se tenga el predictamen a la brevedad posible para que así sea debatido en el pleno”, escribió muy optimista.

Cabe precisar que Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, ha pedido que se priorice el proyecto de adelanto de elecciones generales como solución a la crisis política. Recordemos que el titular de esta comisión es Hernando Guerra, integrante de la bancada fujimorista.

Suspendieron el debate para la siguiente semana

Cabe resaltar que en esta intervención faltó la congresista Susel Paredes, quien también es la que está motivando dicho adelanto de elecciones contra Pedro Castillo. Luego de unos minutos de iniciar el debate, se postergó para la siguiente dicho consenso.

Ante esto, la parlamentaria Rosangella Barbarán calificó de irresponsable la actitud de la integrante del partido Morado.

“Susel Paredes no viene a sustentar su proyecto de adelanto de elecciones porque está de licencia con goce de haber en un viaje en Argentina. Pero cuando otros van a representar oficialmente al congreso es la primera en sacar sus videitos. Sabrá que puede sustentar virtualmente”, se lee en el mensaje.

Detalles del debate

Si este martes esta iniciativa se aprueba en la comisión, pasará automáticamente al pleno del Congreso y requiere de 87 votos para ser aprobado, o de 66 votos más un referéndum popular en la población.

“Muchos congresistas han adelantado su posición y al parecer no llegaríamos a los 87 votos, pero esto lejos de amilanarse me fortalece porque mi proyecto de ley 1897 más conocido como el proyecto de ley “Nos vamos todos”, no alcanza los 87 votos, pero sí alcanza su aprobación como mayoría absoluta es decir con 66 votos de lo cual estoy segura corresponde al pleno votar y aprobar que se remita al Ejecutivo para el referéndum”, precisó durante su alocución ante la comisión establecida en el Pleno.

Adelanto de elecciones

Como se recuerda, Martín Vizcarra se pronunció a favor de esta medida y no dudó en solicitarle a Pedro Castillo que dé un paso al costado y que anuncie el adelanto de las elecciones. “Adelanto de elecciones. Es lo único bueno que puede decir. Que acepte con autocrítica que deben irse todos, pero de manera ordenada. Es el único anuncio que el pueblo aceptaría. Otra cosa es más de lo mismo”, indicó Vizcarra en una entrevista con el diario La República.

Por su parte, el expresidente Francisco Sagasti presentó el pasado 16 de julio una propuesta para recortar el mandato de Castillo Terrones de la gestión presidencial que preside. Según indicó, se trataría de un método de reforma en la política peruana y sistema electoral. El ex jefe de Estado, indicó en diálogo con RPP Noticias que, tras haber mencionado esta propuesta en diversos medios de comunicación, varios ciudadanos y políticos se comunicaron con él para respaldar la creación de la norma.

Keiko Fujimori pide adelanto de elecciones

Asu turno, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, volvió a utilizar su cuenta de TikTok para dar sus impresiones sobre la gestión de Pedro Castillo como presidente de la República.

“Está demostrado que solos no podemos, lo he dicho y lo repito. La solución pasa por la vacancia, pero no es la única salida. Si es que no hay ese consenso, es hora de discutir el adelanto de elecciones, en el que señalo claramente que no participaré”, precisó.

“Si se adelantan las elecciones, no seré candidata a la presidencia, pero sí seré una activista en búsqueda del consenso para salir de este estancamiento. En todos los escenarios, la salida pasa por informarnos, involucrarnos y dar la lucha como ciudadanos”, aseveró.

