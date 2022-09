Andrea San Martín aseguró que seguirá viendo a Sebastián Lizarzaburu, pese a haber terminado su romance

Andrea San Martín asegura que seguirán viéndola con Sebastián Lizarzaburu, pese a haber terminado su romance. (Willax TV)

La repentina ruptura de Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu ha dejado a más de uno sorprendido, pues se creía que su relación estaba yendo por buen camino. Todo comenzó con los rumores de que el popular ‘Hombre roca’ se mudó a la casa de sus padres. Los medios de comunicación empezaron a especular y no pasó mucho tiempo para que ambos anuncien el fin de su romance.

“A pesar de que no estar en la obligación de contar lo que pasa en interno, hemos decidido hacer un pequeño comunicado en vista de las especulaciones y confirmar nuestra separación”, escribieron los exchicos reality en las historias de sus cuentas de Instagram.

Andrea San Martín anuncia el fin de su relación con Sebastián Lizarzaburu. (Instagram)

Sin embargo, la ‘ojiverde’ ha dejado en claro que continuará viéndose con el modelo, pese a ya no llevar una relación de parejas. Incluso, anunció un próximo viaje que hará con él y con sus dos menores hijas. Estas declaraciones fueron dadas al programa ‘Amor y Fuego’ este 13 de setiembre.

Luego de que Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu confirmaran que ya no son enamorados, las cámaras del magazine de Willax TV abordaron a la modelo para conocer más detalles de su separación. Durante la entrevista, la también empresaria señaló que que se encuentra bien y no descartó una reconciliación.

“¿Hay alguna opción de que puedan reconciliarse por la niña?”, se le escucha decir al reportero y a lo que la exintegrante de Esto es Guerra no dudó en contestar: “Lo único que sé es que las reconciliaciones nunca se pueden dar solamente por los hijos, por eso hay que saber llevarse bien y ese es el punto en el que él y yo estamos. Nos llevamos súper bien”.

“¿No va haber problema si los ven en lugares iguales?”, replicó el periodista. “Para nada, seguramente nos van a ver. De hecho nos vamos a ir de viaje también con las niñas y sí, todo bien felizmente”, sentenció Andrea San Martín.

Andrea San Martín anunció un viaje con Sebastián Lizarzaburu, pese a estar separados. (Captura)

Cabe mencionar que en el comunicado que, Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu publicaron en sus redes sociales, aclararon que se conocen hace varios años y tienen una hija en común, por lo que continuaran en comunicación. Incluso, descartaron que el motivo de su ruptura haya sido por una tercera persona.

“Hoy por hoy somos y seguiremos siendo una familia que en conjunto velaremos por su cuidado. Cabe mencionar que no ha ocurrido nada en particular o en concreto que haya hecho que se tome esta decisión. Por lo mismo, eso no quiere decir que nos hayamos peleado o que nos llevemos mal. No hay más una relación de pareja, pero sí la de padres que estará siempre presente y en prioridad”, se lee en la última parte de su texto.

Sebastián Lizarzaburu anuncia el fin de su relación con Andrea San Martín. (Instagram)

