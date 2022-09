Valery Burga, esposo de Evelyn Vela, explotó contra el programa de Magaly Medina y lo tildó de ‘morboso’

Valery Burga llama 'morboso y obsoleto' a Magaly TV La Firme. (Instagram)

Valery Burga, quien se hizo conocido luego de casarse con Evelyn Vela, utilizó sus redes sociales para arremeter contra el programa de Magaly Medina. Todo parece indicar que el barbero está harto de que la producción de ‘Magaly TV La Firme’ le escriba por WhatsApp para que hable ante sus cámaras.

El estadounidense utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para publicar los pantallazos de los mensajes que le llegaron por parte de los reporteros de ATV, donde se lee que le piden tener una conversación con él con respecto a las últimas declaraciones de su expareja. Además, se observa que le preguntan si tiene algo en contra del espacio de espectáculos, pues sí habló para ‘Amor y Fuego’ hace unos días.

Como se recuerda, Valery Burga confesó que él decidió terminar su relación sentimental con Evelyn Vela hace tres meses y negó cualquier acto de infidelidad. Además, se molestó por las palabras de la popular ‘Reina del sur’ en ‘Magaly TV La Firme’, espacio que en más de una ocasión lo captó saliendo a discotecas con otras mujeres y se ha encargado de difundir todo acerca de lo que fue este matrimonio.

Valery Burga y Evelyn Vela. (Instagram)

Este lunes 12 de setiembre, el barbero explotó contra el programa de Magaly Medina y tildó el contenido que hace de ‘morboso’ y ‘obsoleto’. En esa misma líneas, aseguró que nunca hablará para las pantallas del espacio emitido a las 21:45 horas por la señal de ATV.

“Que alguien le haga llegar esto a estas personas de este programa tercermundista, morboso y obsoleto porque hace el mismo contenido hace 25 años. Nunca en la vida hablaré para esa porquería de programa”, se lee en las primeras líneas del texto.

Asimismo, Valery Burga dejó en claro que ya no tiene nada más que decir sobre el romance que tuvo con la bailarina. “Ya dije lo que tenía que decir para defender mi imagen y que quede claro que no pedí ni un solo dólar a cambio, porque, repito, mi dignidad no se compra con nada. Por mi parte, este capítulo de mi vida ya está cerrado y no pienso hablar más del tema”, agregó.

Valery Burga llama 'morboso y obsoleto' a Magaly TV La Firme. (Instagram)

Valery Burga asegura que no engañó a Evelyn Vela

Valery Burga aprovechó la entrevista con ‘Amor y Fuego’ para afirmar que es totalmente falso que haya engañado a Evelyn Vela con una joven española, pues a ella la conoce hace muy poco. “Ahora dice que yo la engañé, que yo la traicioné, que yo soy una persona como que la engañé, que le puse los cuernos, eso es mentira (...) Celia es una muchacha que no tiene nada que ver con todo esto, a Celia la conocí hace muy poquito. Ella me preguntó: ‘¿Oyé, tú estás casado?’ Y le dije: ‘No, yo estoy separado’. Y me dijo: ‘No, porque tienes fotos’. Y le dije: ‘No lo he quitado todavía porque mi esposa es una persona pública y estoy esperando que ella tome la decisión de quitar las cosas, de hacer su anuncio para yo no hacerla quedar mal’”, dijo con un tono bastante serio al momento de responder esta consulta.

Además, sorprendió a más de uno al señalar que se encuentra arrepentido de su matrimonio con Evelyn Vela, pues jamás imaginó que esto terminaría así. “Me arrepiento, sí, me arrepiento, sí me arrepiento. Me casé muy rápido, no me di el chance de conocer bien a la persona con la que me estaba casando y pensé que las personas cambian y las personas no cambian. Yo dejé de quererla, dejé de sentir cualquier cosa que tenga que ver con un sentimiento lindo con ella, me di cuenta que yo no era, que esa relación no la quería en mi vida”, señaló.

Valery Burga, esposo de Evelyn Vela, rompe su silencio tras anunciar divorcio. | Amor y Fuego

