Evelyn Vela le falta el respeto a la policía luego de ser intervenida: “Cállate la boca”

Evelyn Vela le falta el respeto a la policía tras ser intervenida. | Magaly Tv: La firme

Evelyn Vela hace unas semanas se convirtió en noticia por el repentino anuncio de su separación de Valery Burga. Aunque en ese momento la bailarina guardó silencio, días más tarde contaría su verdad en ‘Magaly Tv: La firme’.

De acuerdo a sus declaraciones, su matrimonio con el barbero acabó el pasado 8 de agosto, esto debido a que ya no tenían comunicación desde el 30 de junio por una fuerte discusión que tuvieron.

Asimismo, con el pasar de los días se conoció que Valery Burga la habría reemplazado por una joven española, trabajadora de un Night Club en Miami. Evelyn Vela al conocer dicha información salió al frente y aseguró no sentirse afectada por la nueva conquista de su aún esposo.

Sin embargo, de acuerdo al programa ‘Magaly Tv: La firme’, la bailarina luego de la entrevista que ofreció salió con un grupo de amigos a una discoteca ubicada en el distrito de Barranco, donde fue captada besando a un joven.

Además, al salir de este local nocturno, el carro en el que se encontraban desplazando fue detenido por la policía. Durante la intervención, las autoridades pidieron a los ocupantes de este vehículo que se identificaran, esto sin imaginar la reacción de Evelyn Vela.

Como se puede observar en las imágenes, la exmejor amiga de Melissa Klug le faltó el respeto de manera inmediata a la autoridad, pidiéndole que se calle. “Cállate la boca y que el señor me identifique primero a mí”, dijo.

De acuerdo a la información del programa de Magaly Medina, la reacción de Evelyn Vela se debió a que se encontraba bajo los efectos del alcohol, pero eso si, el policía no permitió que lo mandaran a callar. “A mí usted no me va a callar la boca”, le respondió.

Luego de este tenso momento, las autoridades permitieron que el carro llegue a su destino, el cual era la casa de la ‘Reina del sur’, donde continuaron con las celebraciones hasta al rededor de las 09:00 horas.

Evelyn Vela habla sobre el fin de su matrimonio. (Captura de ATV)

¿Qué dijo Evelyn Vela sobre el fin de su matrimonio?

Evelyn Vela señaló que el amor entre ella y Valery Burga se desgastó de un momento a otro. Además, la pareja estuvo sin verse durante varios meses debido a que el barbero no podía viajar al Perú mientras realizaba su tramite para obtener la residencia estadounidense.

Por su parte, la bailarina no puede ingresar a Estados Unidos porque tiene la visa denegaba al haber tenido problemas en el pasado; sin embargo, aclaró que la embajada se comunicó con ella para decirle que podía iniciar un nuevo tramite, el cual no ha realizado por falta de tiempo.

