Valery Burga, esposo de Evelyn Vela, rompe su silencio: “Yo terminé con ella, se me acabó el amor”

Valery Burga decidió romper su silencio luego de escuchar la versión de Evelyn Vela sobre el fin de su matrimonio. Para empezar, el babero dejó en claro que él decidió terminar con la relación sentimental hace tres meses.

“Yo he terminado con la señora Evelyn Vela hace tres meses o un poco más quizás. Yo terminé con ella, yo le dije a la señora que nuestra relación no se podía más. ¿Por qué no se podía más? Porque a mí se me acabó el amor”, dijo.

Asimismo, desmintió a Evelyn Vela, quien dijo que Valery Burga no podía salir de los Estados Unidos debido a que su residencia estaba en evaluación. “No me da la gana de ir, no quiero ir a verla, porque no quiero ir. Yo puedo ir a donde me da la gana. Yo no voy porque no quiero ir a verla a ella”, comentó.

En otro momento, el barbero se molestó por las declaraciones que brindó la empresaria al programa ‘Magaly Tv: La firme’, espacio que en más de una ocasión lo captó saliendo a discotecas con otras mujeres.

“Yo no soy payaso de nadie. Parece que está acostumbrada a eso y no tiene vergüenza, no tiene pena, no tiene dignidad, porque se presenta en esos programas donde se han burlado, la han pisoteado, han trapeado el piso con ella y se sienta ahí como si nada, sin un poco de autoestima, me da tremenda pena ajena todo lo que está pasando”, añadió.

Asegura que no la engañó

Valery Burga aprovechó la entrevista con ‘Amor y Fuego’ para afirmar que es totalmente falso que haya engañado a Evelyn Vela con una joven española, pues a ella la conoce hace muy poco.

“Ahora dice que yo la engañé, que yo la traicioné, que yo soy una persona como que la engañé, que le puse los cuernos, eso es mentira”, dijo con un tono bastante serio al momento de responder esta consulta.

Arrepentido de su matrimonio

En otro momento, el barbero sorprendió a más de uno al señalar que se encuentra arrepentido de su matrimonio con Evelyn Vela, pues jamás imaginó que esto terminaría así. “Me arrepiento, sí, me arrepiento, sí me arrepiento”, señaló.

“Me casé muy rápido, no me di el chance de conocer bien a la persona con la que me estaba casando y pensé que las personas cambian y las personas no cambian. Yo dejé de quererla, dejé de sentir cualquier cosa que tenga que ver con un sentimiento lindo con ella, me di cuenta que yo no era, que esa relación no la quería en mi vida”, añadió.

No quiere volver a verla

Valery Burga mencionó también que se cansó de Evelyn Vela porque era una persona que siempre quería controlar todo lo que él hacía, ocasionando que se aburra y decida dejar todo atrás para empezar desde cero con otra mujer.

“Cuando hay decepciones, cuando hay cosas que tú ves que no van bien, se acaba. Eso de que ‘el amor no se acaba de un día para otro’, que ‘me casé para toda la vida’, eso es mentira. Yo no puedo condenar mi vida a estar con una persona que ya no me da, ya no me llena, ni me satisface. Yo no puedo condenar mi vida a vivir con ella porque me casé, no”, precisó.

“Yo no tengo que pedirle disculpas a nadie, ni a ella ni a nadie, la que tiene que pedirle disculpas a sus hijos es ella, por no haber hecho eso (publicar el comunicado a tiempo) cuando yo se lo dije”, añadió.

Para finalizar, el barbero pidió que no involucren a su nueva pareja en este enfrentamiento que tiene con Evelyn Vela, pues ella no tiene la culpa que la empresaria en su momento se haya negado a sacar el comunicado de su separación.

“Celia es una muchacha que no tiene nada que ver con todo esto, a Celia la conocí hace muy poquito. Ella me preguntó: ‘¿Oyé, tú estás casado?’ Y le dije: ‘No, yo estoy separado’. Y me dijo: ‘No, porque tienes fotos’. Y le dije: ‘No lo he quitado todavía porque mi esposa es una persona pública y estoy esperando que ella tome la decisión de quitar las cosas, de hacer su anuncio para yo no hacerla quedar mal’”, contó.

