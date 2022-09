Evelyn Vela no descarta perdonar y regresar con Valery Burga pese a que fue captado con bailarina

La amiga de Melissa Klug habló del fin de su relación con su esposo. (América Hoy).

Evelyn Vela rompió su silencio y salió en un programa de televisión a hablar sobre su separación con Valery Burga. Como se recuerda, el barbero había subido un vídeo en sus redes sociales donde bailaba cariñosamente con una joven española, y ese fue el detonante para que la ‘Reyna del Sur’ anunciara el fin de su corto matrimonio.

La amiga de Melissa Klug estuvo en el programa de ‘América Hoy’ donde indicó que ella y sus hijos “merecen” una disculpas públicas de su aún esposo por “humillarla” de esa manera. Momentos después también no descartó que luego podría regresar con Valery.

“Si pudieras regresar con Valery ¿Qué tendría que hacer él para continuar su matrimonio contigo?”, preguntó Janet Barboza a la empresaria.

“Yo creo que así como me ha humillado públicamente, porque desde su teléfono ha subido ese video, después lo borró pero ya la gente lo vio. Valery debería sentarse en un programa de televisión y pedirle disculpas a mis hijos ”, respondió Evelyn Vela.

Ante el asombro de las conductoras, Brunella Horna fue con una pregunta directa para enfatizar cuál sería la reacción de la ‘Reyna del Sur’ si su esposo le pide disculpas.

“Y si pide disculpas, tu volverías con él”, le preguntaron, “No lo sé”, contestó Evelyn Vela.

Evelyn Vela. (Instagram)

“No sé lo que Dios nos tiene preparado en el camino, yo no tengo quejas con él hasta el día 30 de junio . Es un hombre solo en Miami, rodeado de chicas. Estoy muy dolida y sentida con él, hasta parte de su familia, hasta el día estoy en shock”, señaló bastante apenada con lo ocurrido.

En otro momento del programa, la amiga de Melissa Klug remarcó que Valery Burga no tiene una relación con la joven con quien se mostró cariñoso en sus redes sociales.

“De ese tema no he hablado con él hasta el día de hoy, no me ha aclarado absolutamente nada, ni le voy a preguntar porque no me interesa. Lo que yo sé es que está solo hasta el día de hoy ”, comentó primero la reconocida Reina del Sur.

Esposo de Evelyn Vela ahora se luce al lado de otra mujer. (Instagram)

Como se recuerda, hace unos días, el programa de ‘Magaly Tv La Firme’ dio a conocer que el motivo de la separación entre Evelyn Vela y Valery Burga se debía a una tercera persona en discordia.

Según informó el mencionado programa, el barbero publicó un video en su cuenta oficial de TikTok bailando cariñosamente con una joven en las playas de Estados Unidos. Momentos después eliminó el material.

¿Quién era la joven?

Celia Rodríguez es el nombre de la mujer que ha sido señalada como la “manzana de la discordia” y nueva pareja de Valery Burga. La joven es de nacionalidad española y se conoce con el esposo de Evelyn Vela desde hace más de un año.

La “amiga” de Burga vive en Miami y trabaja en un club nocturno dedicándose al entrenamiento masculino. A través de sus redes sociales, no deja de compartir su día a día así como los diferentes viajes que realiza al interior de Estados Unidos.

Celia Rodríguez. (Instagram)

La joven cuenta con 9 mil 491 seguidores y en la mayoría de sus publicaciones no deja de lucir sus curvas de infarto. Una de las fotos que llamó la atención, fue cuando se le vio en el auto de Burga evidenciando que ambos mantienen un cercano vínculo. Además, los dos intercambian el “Me gusta” en sus post.

