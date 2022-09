Ethel Pozo no dejará de compartir detalles de su boda: “Me debo al público”. | Instagram

Este sábado 10 de setiembre Ethel Pozo se casará con el productor de televisión Julián Alexander. En las últimas semanas la conductora de ‘América Hoy’ estuvo promocionando su boda, mostrando detalles de lo que será la ceremonia que se llevará a cabo en Pachacamac.

Sin embargo, a un día del matrimonio, la engreída de Gisela Valcárcel lanzó un comunicado pidiéndole a la prensa que respeten su privacidad y que no graben a los invitados que no tienen nada que ver con la televisión.

Este anuncio causó gran asombro entre sus seguidores y los medios de comunicación, provocando que reciba decenas de críticas por ahora no querer hacer pública su boda, esto pese a que ella misma lo estuvo promocionando.

Al parecer Ethel Pozo le hizo caso a sus seguidores y ahora salió a decir que sí va a mostrar fotos y videos de su matrimonio; sin embargo, aclaró que no dará declaraciones a la prensa.

“Quiero agradecer a toda la prensa por la cobertura, por estar pendientes, sé que han estado en la puerta del lugar donde mañana me voy a casar. Les mandé un mensajito diciendo que no voy a poder declarar mañana. Van a estar mis niñas, a las que siempre cuido y también estarán otro niños, mamás del colegio, gente que no trabaja en televisión, que no son públicas”, dijo.

“Mañana no voy a poder saludar a los amigos de la prensa en la puerta, ni voy a dar declaraciones, pero por supuesto que por aquí en las redes sociales voy a compartir todo, sé que trabajo en televisión y me encanta compartir con mis seguidores todo lo que me está pasando”, añadió.





Asimismo, a través de su cuenta de Instagram, la conductora de televisión volvió a resaltar que compartirá fotos y videos de la celebración de su matrimonio, pero eso sí, habrá un filtro para que gente que no se encuentra involucrada en la televisión no salga.

“Yo les voy a compartir todo por aquí en las redes sociales, yo sé que me debo al público y por supuesto con todo cariño, como les he venido narrando mi historia de amor y en general comparto todo, pero yo, no puedo entrar a la privacidad de otras personas”, comentó.

De otro lado, mencionó que solo el día de mañana no va a declarar, pero que cuando vuelva de su luna de miel se encuentra dispuesta a dar entrevista a los diferentes medios de comunicación para dar detalles de todo lo que vivió en su boda.

“Solo mañana no voy a poder declarar porque quiero proteger a la gente que no está acostumbrada a estar expuesta ante cámaras y que va a estar celebrando con nosotros la boda”, sentenció.

Ethel Pozo le dijo adiós a su soltería en compañía de sus compañeros de 'América Hoy'. (Instagram)

Agradece las muestras de apoyo

Evidentemente emocionada, Ethel Pozo agradeció las muestras de cariño que recibió a un día de celebrar su boda con Julián Alexander. La conductora contó que recibió los saludos y buenos deseos de personas con las que no se comunicaba desde hace algunos años.

“Paso por aquí para agradecer todos los mensajes hermosos que he recibido hoy, mucha gente que no veo hace años, excompañeros de trabajo, de la facultad, me han escrito deseándome lo mejor del mundo. Es increíble reconocer el cariño, hay gente que no veo frecuentemente pero me ha escrito deseándome lo mejor, se los agradezco infinito”, precisó.

