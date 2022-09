Rodrigo González molesto con Ethel Pozo por pedir privacidad para su boda: “Has lucrado con eso”. | Willax Tv

Indignado. Rodrigo González se sorprendió al saber que Ethel Pozo había pedido que respeten la privacidad de su boda, esto luego que la misma conductora de ‘América Hoy’ hiciera público todos los detalles de este evento en su programa de televisión.

Como se recuerda, la engreída de Gisela Valcárcel envió un comunicado a través de su productora para anunciar que no dará ningún tipo de declaración por respeto a sus invitados, quienes no son personajes públicos.

“Ethel Pozo, conductora de televisión, agradece a la prensa por la atención brindada estos días y comunica que, en esta ocasión, por tratarse de un evento privado, ella no dará declaraciones durante este acontecimiento”, dice.

Luego de leer este comunicado, Rodrigo González no pudo evitar referirse a Ethel Pozo y la tildó de “huachafa” por ahora pedir privacidad. “El desopilante, el hilarante, ¡el molusco que tiene!, ¿ahora quien piden privacidad? ‘la Fariselita’”, comenzó diciendo.

Asimismo, el popular ‘Peluchín’ recordó que la mismísima conductora de ‘América Hoy’ fue la que mostró en sus redes sociales y su programa todos los preparativos de este evento, por lo que le sorprende que ahora no quiere que nadie pueda ver la ceremonia.

“Has hecho todo tu circo, has montado tu numerito, has lucrado con eso, has creado contenido para todos los shows de tu productora y ahora dices ‘¿vamos a mantener ese evento en privado?’”, añadió.

El conductor de ‘Amor y Fuego’ precisó que si realmente hubiera querido que este evento sea privado no lo hubiera estado promocionando desde hace algunas semanas, sino que siempre habría estado en total reserva, como ya lo han hecho en el pasado otros personajes de la televisión.

“Cuando uno quiere hacer algo privado lo hace privado siempre y cierra la boca. Has hecho todo público y, ahora, qué pretendes, ¿qué has remado para morir en la orilla?, No cariño. Ahora no tienes derecho a pedir privacidad. ¿Qué es esto? manipulación pura y dura maquillada de victimización. ‘Fariselasa’ eres”, sentenció.

Ethel Pozo lamentó las declaraciones de Rafael Fernández sobre los hijos de Karla Tarazona. (América TV)

Rodrigo González defendió a Julián Alexander de Magaly Medina

Luego que Magaly Medina diera a conocer que el futuro esposo de Ethel Pozo figura en la lista de deudores de Infocorp, además de solo tener dos bienes a su nombre, Rodrigo González salió en defensa del productor de televisión por no tener más dinero que la hija de Gisela Valcárcel.

“A la gente no se le mide por el dinero que tiene, por los autos que tiene, ni por las deudas. A la gente no se le puede valorar por el dinero”, comentó el conductor de televisión.

