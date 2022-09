Murió la reina Isabel II: así reaccionaron los artistas peruanos tras la confirmación de su deceso

La reina Isabel II falleció la mañana de este jueves 08 de setiembre. REUTERS/Dominic Lipinski/PA Wire/Pool

El Palacio de Buckingham anunció la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra la mañana de este jueves 8 de setiembre. La monarca falleció a sus 96 años tras 70 años de reinado en el castillo de Balmoral, en los Highlands de Escocia, rodeada de sus familiares más cercanos. Su deceso ha conmocionado al mundo entero y artistas de múltiples países no dejan de enviar sus condolencias a la familia real.

En nuestro país la noticia de su partida no ha pasado desapercibido y varios medios de comunicación han difundido la noticia en todas sus plataformas. Asimismo, varias figuras del espectáculo peruano se han pronunciado en sus redes sociales lamentando lo sucedido.

El conductor Bruno Pinasco ha utilizado su cuenta oficial de Instagram para compartir un extenso mensaje revelando que ha tenido la oportunidad de verla mientras se encontraba trabajando en Londres. El presentador también publicó una fotografía de la Reina Isabel II.

“El fin de una era. 96 años y 70 en el trono. Pude verla dos veces en eventos de trabajo en Londres, ojo no estoy diciendo que la conocí ni mucho menos, pero si estuve presente en eventos en los que ella asistió como monarca, y la pude ver a unos metros de distancia. Su presencia era imponente así como la devoción del pueblo inglés hacia ella, tenia gran determinación de servicio a la nación”, escribió.

Bruno Pinasco se despide de la Reina Isabel II. (Instagram)

Asimismo, artistas como las exreinas de belleza Valeria Piazza y Natali Vértiz, la actual Miss Perú Alessia Rovegno, la organizadora del certamen Jessica Newton y el presentador Rodrigo González también compartieron imágenes en las historias de sus Instagram para mostrar que están conmocionados por el fallecimiento de la monarca iglesia.

Figuras del espectáculo peruano lamentan muerte de la reina de Inglaterra. (Instagram)

Figuras del espectáculo peruano lamentan muerte de la reina de Inglaterra. (Instagram)

Figuras del espectáculo peruano lamentan muerte de la reina de Inglaterra. (Instagram)

Figuras del espectáculo peruano lamentan muerte de la reina de Inglaterra. (Instagram)

Figuras del espectáculo peruano lamentan muerte de la reina de Inglaterra. (Instagram)

“Mi más sentido pésame a la Familia Real, al pueblo del Reino Unido y a la Commonwealth. Me mudé a Londres en 1976 y desde entonces he sido testigo de la devoción y lealtad de Su Majestad la Reina Isabel II hacia su país y su gente. Habiendo tenido la suerte de documentar algunos momentos mágicos para la Familia Real, también he sido testigo de su dedicación a su familia, lo que me ha hecho respetar y apreciar aún más su legado. Ella siempre estará en nuestros corazones”, es el mensaje que dejó el fotógrafo peruano Mario Testino.

En Boca de Todos: Conductores lamentan muerte de la reina Isabel II. (América TV)

Mario Testino lamentó la muerte de la Reina Isabel II y le rindió honores a través de su cuenta en Instagram

SEGUIR LEYENDO