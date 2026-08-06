Óscar Junior Custodio, heredero de ‘La Bella Luz’, bajo la mira en redes por el caso Naldy Saldaña: “Sabías lo que pasaba y no te importó”

El caso Naldy Saldaña colocó a Óscar Junior Custodio, heredero de La Bella Luz, en el centro de los reclamos en redes sociales.

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El escándalo que desató la denuncia de Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de la orquesta ‘La Bella Luz’, desbordó las fronteras del caso judicial y alcanzó de lleno a Óscar Junior Custodio, hijo del fundador y propietario de la agrupación. Sus cuentas de Instagram se llenaron en cuestión de horas de mensajes que lo señalan como cómplice del silencio que, según la denunciante, rodeó el acoso que sufrió durante meses dentro del grupo.

El cantante, conocido en el ambiente de la cumbia peruana como ‘Senderito’, no emitió ningún pronunciamiento público sobre el caso. Esa ausencia de voz fue leída por miles de usuarios como una forma de encubrimiento. Entre los comentarios que invadieron sus publicaciones se leen calificativos como “Apañador”, “Cómplice” y mensajes directos que apuntan a su responsabilidad como figura pública de la orquesta.

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Las acusaciones en redes: “Sabías lo que pasaba y no te importó”

La indignación en redes sociales no se concentró únicamente en el acusado. Tras la difusión del testimonio de Saldaña en el programa ‘Magaly TV La Firme’, donde la cantante presentó videos de cámaras de seguridad que registraron los presuntos tocamientos indebidos, una parte significativa de la reacción pública apuntó al entorno de la agrupación y, en particular, a Óscar Junior.

“Esos calladitos con cara de yo no fui son los peores, ojo con eso”, escribió un usuario en Instagram. Otros mensajes fueron más directos: “Sabías lo que pasaba y no te importó”, “Tú tienes una hermana, ¿cómo pudieron apañar este caso?”, “No entiendo cómo pudieron cubrir a un familiar”. El reclamo central de los usuarios fue que Junior, como figura de la orquesta, tuvo conocimiento previo de la situación y no actuó para proteger a su compañera.

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Las publicaciones de Senderito en Instagram recibieron mensajes que lo señalan como cómplice del silencio por la denuncia contra César Sánchez Chavesta.

Otros mensajes cuestionaron el vínculo familiar como motivo del silencio: “Qué horrible que por ser familia tenga que apañar”, escribió un internauta. Otro usuario fue más directo sobre las obligaciones del cantante frente a las integrantes del grupo: “Tú, como cabeza de la orquesta, nunca debes permitir que le falten el respeto a las chicas de la orquesta, por más que sea familiar tuyo”.

El lazo familiar al que aluden los usuarios es concreto: Sánchez Chavesta es primo hermano de Óscar Custodio, fundador de ‘La Bella Luz’, lo que convierte a Óscar Junior en sobrino político del acusado. Fue precisamente ese parentesco el que Saldaña señaló como uno de los factores que dificultó su búsqueda de respaldo dentro de la agrupación tras la agresión del 18 de junio.

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El comunicado de la orquesta que no contuvo la ola de críticas

Tras la difusión pública del caso, ‘La Bella Luz’ emitió un comunicado oficial en el que anunció la separación indefinida de Sánchez Chavesta de sus funciones.

“Como medida inmediata e indefinida, mientras las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes, hemos decidido separar de sus funciones al director de la orquesta César Sánchez Chavesta”, indicó la agrupación en su pronunciamiento, donde también expresó solidaridad con Saldaña y rechazó cualquier acto de violencia o acoso.

Usuarios en redes sociales cuestionaron a Óscar Junior por no actuar ante el presunto acoso denunciado por una integrante de La Bella Luz.

La respuesta de la orquesta, lejos de calmar la situación, abrió un nuevo frente de cuestionamientos. Varios usuarios señalaron que la medida llegó solo después de que el caso se hiciera público, y no cuando la cantante comunicó lo ocurrido internamente.

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“Ustedes sabían y decidieron no hacer nada, tienen el mismo nivel de culpa que el agresor, muy tarde”, escribió un usuario en la cuenta oficial de la agrupación. Otro mensaje resumió el sentir de muchos: “Ese comunicado ya está de más, si en su momento no hicieron nada”. La acusación de conocimiento previo tiene sustento en el propio relato de Saldaña.

La cantante declaró en ‘Magaly TV La Firme’ que, al día siguiente de la agresión, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía y también comunicó lo ocurrido a Óscar Custodio, propietario de la orquesta. Según su testimonio, la respuesta que recibió fue un llamado a la calma, sin medidas concretas de protección. Permaneció un mes más en la agrupación a la espera de que la orquesta actuara contra el acusado, hasta que renunció el 21 de julio de 2026.

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El vínculo familiar entre César Sánchez Chavesta y la familia de Óscar Custodio alimentó las críticas sobre un posible encubrimiento en La Bella Luz.

La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de San Juan de Lurigancho mantiene activa la investigación preliminar contra Sánchez Chavesta. El acusado fue citado a declarar, pero hasta la fecha no se ha presentado ante las autoridades.