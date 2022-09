Mario Testino lamenta muerte de la Reina Isabel II: “Ella siempre estará en nuestros corazones”

Mario Testino le rinde homenaje a la Reina Isabel tras conocer su deceso

El fotógrafo Mario Testino lamentó hoy la muerte de la Reina Isabel II a través de sus redes sociales y le dedicó unas palabras de devoción y de respeto hacia el legado que deja la monarca a todos los ciudadanos ingleses y del mundo.

“Mi más sentido pésame a la Familia Real, al pueblo del Reino Unido y a la Commonwealth. Me mudé a Londres en 1976 y desde entonces he sido testigo de la devoción y lealtad de Su Majestad la Reina Isabel II hacia su país y su gente. Habiendo tenido la suerte de documentar algunos momentos mágicos para la Familia Real, también he sido testigo de su dedicación a su familia, lo que me ha hecho respetar y apreciar aún más su legado. Ella siempre estará en nuestros corazones”, es el mensaje que se lee en la cuenta de Instagram del fotógrafo peruano.

Mario Testino lamentó la muerte de la Reina Isabel II y le rindió honores a través de su cuenta en Instagram

Testino fue por muchos años el fotógrafo oficial de la monarquía inglesa y gracias a su trabajo fue condecorado en el 2014 por la fallecida Isabel II.

El galargón fue un OBE (Orden del Imperio Británico) que la soberana entregaba anualmente y que en ese año premió su labor en la fotografía, así como sus servicios a las causas benéfica.

“Significa muchísimo para mí recibirlo de un país que me ha entrenado para la vida que llevo hoy y que me ha enseñado a dar a otros”, dijo en su momento.

El peruano se convirtió en amigo de la familia real y alcanzó la fama mundial, no solo por fotografiar a los más famosos del planeta, sino por retratar a Lady Di para la revista Vanity Fair.

Tal como lo dice en su post de Instagram, Londres no solo fue su hogar, sino también el lugar donde encontró su verdadera pasión y “un mundo lleno de oportunidades”.

Mario Testino también fue el fotógrafo oficial del compromiso entre el príncipe Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton. Sin embargo, al ser acusado de acoso y abuso, el peruano fue vetado por el Palacio de Buckingham y no fue elegido para inmortalizar el noviazgo del príncipe Enrique y Meghan Markle.

El diario británico The Telegraph, incluso, indicó que Mario Testino no volverá a fotografiar a un miembro de la familia real.

El peruano además ha retratado los momentos más íntimos de la monarquía. Fotografió a Carlos de Inglaterra y Camilla Parker Bowles por los 70 años de la duquesa.

Su amistad con el príncipe Guillermo también lo llevó para ser el retratista oficial del bautizo de su segunda hija, la princesa Charlotte, en 2015.

La reina Isabel II falleció a los 96 años, luego de siete décadas al frente de la corona británica. (Andina)

Muerte de la Reina Isabel II

La reina Isabel II, jefa de Estado del Reino Unido y 14 países de la Commonwealth, falleció el jueves a los 96 años tras siete décadas de reinado en los que capeó numerosas crisis de una monarquía que ahora abre un nuevo capítulo. Su hijo Carlos, de 73 años, se convirtió automáticamente en el nuevo monarca.

“La reina murió en paz en Balmoral esta tarde. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana”, informó el Palacio de Buckingham en un comunicado.

El deterioro de la salud de Isabel II se aceleró en los últimos días. El martes había recibido al primer ministro dimisionario, Boris Johnson, y a su sucesora, Liz Truss, en su castillo escocés de Balmoral, renunciando por primera vez en su largo mandato a celebrar este acto protocolario en Londres, para evitar un viaje de 800 km.

Dos días después, la casa real anunciaba que sus médicos estaban “preocupados por la salud de su majestad y recomendaron que permanezca bajo vigilancia médica” en Balmoral, a donde inmediatamente viajaron su hijos y nietos.

