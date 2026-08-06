Ric La Torre rompe su silencio y revela si Samuel Suárez le dio la espalda tras salir de ‘Q’Bochinche’: “La decisión la tomé yo”

En una reveladora entrevista, Ric responde a la picante pregunta de un seguidor sobre si Samuel Suárez ha cambiado y le dio la espalda. Descubre su contundente respuesta y por qué afirma que fue su propia decisión alejarse. Captura: Nadie Sabe.

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La salida de Ric La Torre de ‘Q’Bochinche’ generó diversas reacciones entre los seguidores del programa de streaming de +QTV. Desde que el comunicador anunció que no continuaría en el espacio, comenzaron las especulaciones sobre un posible distanciamiento con Samuel Suárez, conocido popularmente como ‘Samu’, debido a la estrecha amistad y química que ambos demostraban frente a cámaras.

Ante los constantes comentarios en redes sociales, el creador de contenido decidió aclarar públicamente cómo quedó realmente su relación con su excompañero y despejar cualquier rumor sobre una supuesta pelea o traición. Lo hizo durante una entrevista en el podcast ‘Nadie sabe’, donde respondió con total sinceridad a las preguntas sobre su salida y el vínculo que mantiene con el fundador de Instarándula.

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Ric La Torre aclara si Samuel Suárez se alejó de él tras su salida del programa de streaming. Captura: Nadie Sabe.

Ric La Torre niega que Samuel Suárez le haya dado la espalda

Durante la conversación, Ric La Torre fue consultado directamente sobre si Samuel Suárez tomó distancia de él luego de que decidiera abandonar ‘Q’Bochinche’. Sin rodeos, el influencer descartó cualquier tipo de conflicto y explicó que la decisión de dejar el programa fue completamente personal, por lo que nunca esperó que su compañero abandonara también el proyecto.

“Sigue siendo la persona que es porque no me dio la espalda porque la decisión la tomé yo. No fui a decirle ‘oye, vete conmigo’. Yo dije ‘no quiero y ya está’... claro, decisiones propias”, expresó Ric La Torre, dejando claro que entre ambos continúa existiendo una buena relación.

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Con estas declaraciones, el comunicador buscó poner fin a las versiones que sugerían un distanciamiento con ‘Samu’, dejando en evidencia que su salida respondió únicamente a una decisión profesional y no a diferencias personales con quien compartió la conducción del espacio de espectáculos.

Ric La Torre aclara si Samuel Suárez se alejó de él tras su salida del programa de streaming. Captura: Nadie Sabe.

¿Por qué Ric La Torre dejó ‘Q’Bochinche’?

El influencer ya había explicado anteriormente que su salida de ‘Q’Bochinche’ se produjo luego de que no lograra llegar a un acuerdo con el canal respecto a la renovación de su contrato. Aunque existieron conversaciones para intentar extender su permanencia en el programa, finalmente ambas partes optaron por seguir caminos distintos.

“Ha habido conversaciones, pero no se llegó a un buen puerto. Así que lo mejor es simplemente decir muchísimas gracias por la oportunidad”, comentó Ric La Torre, al confirmar oficialmente su retiro del espacio de streaming.

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Asimismo, dejó entrever que durante su permanencia también existieron algunas incomodidades relacionadas con situaciones internas del proyecto, aunque evitó profundizar en esos aspectos y prefirió despedirse resaltando el aprendizaje obtenido durante su paso por el canal.

Ric La Torre aclara si Samuel Suárez se alejó de él tras su salida del programa de streaming. Captura: Nadie Sabe.

Recuerda cómo nació ‘Q’Bochinche’ y el papel de Peter Fajardo

En otro momento de la entrevista, Ric La Torre recordó cómo surgió la propuesta para integrar el programa y reveló que fue Peter Fajardo quien lo convocó cuando el proyecto aún estaba en etapa de planificación.

Según explicó, en ese entonces todavía no existía un nombre definido para el espacio ni una estructura clara sobre el formato que finalmente verían los espectadores.

“En ese momento no sabíamos qué iba a suceder en este espacio, ni sabíamos cómo se iba a llamar. Peter en un primer momento quería un programa en la noche”, recordó el creador de contenido.

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Ric La Torre aclara si Samuel Suárez se alejó de él tras su salida del programa de streaming. Captura: Nadie Sabe.

Ric La Torre contó que avisó con anticipación que no renovaría contrato

Durante la entrevista, el comunicador también reveló que su decisión de abandonar el programa no fue improvisada. Según explicó, comunicó su postura aproximadamente un mes antes de que venciera su contrato, dando tiempo para que ambas partes evaluaran una posible renovación.

Sin embargo, aunque posteriormente existieron nuevas conversaciones, finalmente no consiguieron llegar a un entendimiento.

“Hace un mes yo avisé que no iba a renovar contrato aquí en el canal. Luego hubo la oportunidad de quizá quedarme, hubieron conversaciones, pero no se llegó a buen puerto”, señaló Ric La Torre. Con ello dejó en claro que su salida fue un proceso conversado y no una decisión tomada de manera intempestiva.

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Ric La Torre aclara si Samuel Suárez se alejó de él tras su salida del programa de streaming. Captura: Nadie Sabe.

El emotivo mensaje que Ric La Torre dedicó a Samuel Suárez

Uno de los momentos más comentados de sus declaraciones fue cuando Ric La Torre habló directamente de Samuel Suárez, con quien compartió largas jornadas de trabajo y numerosos episodios dentro de ‘Q’Bochinche’.

El influencer reconoció que, como ocurre en cualquier equipo de trabajo, ambos tuvieron diferencias de opinión en distintas oportunidades. Sin embargo, aseguró que esas discrepancias nunca afectaron el respeto y cariño que siente hacia su excompañero.

“Hemos pasado muchas cosas, claramente nos hemos puesto en diferentes posturas también. Igual, el respeto siempre está. Te respeto, te quiero, te admiro”, manifestó. Sus palabras fueron interpretadas por muchos seguidores como una muestra de que la amistad entre ambos permanece intacta, pese a que hoy sus caminos profesionales hayan tomado rumbos distintos.

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Ric La Torre aclara si Samuel Suárez se alejó de él tras su salida del programa de streaming. Captura: Nadie Sabe.

Las declaraciones también ponen fin a las especulaciones que circularon en redes sociales desde que Ric La Torre anunció su salida de ‘Q’Bochinche’, donde algunos usuarios insinuaban que la relación con Samuel Suárez se había deteriorado.

Por el contrario, el comunicador dejó claro que nunca existió una traición ni un distanciamiento provocado por su decisión de abandonar el programa. Según explicó, ‘Samu’ respetó completamente su postura y continuó desarrollando el proyecto, mientras él optó por iniciar una nueva etapa profesional.

De esta manera, Ric La Torre reafirmó que su salida estuvo motivada por razones contractuales y personales, descartando cualquier enfrentamiento con Samuel Suárez. Además de agradecer a Peter Fajardo, María Pía Copello y al equipo de producción por la oportunidad brindada durante su permanencia en +QTV, aprovechó el momento para enviar un mensaje de admiración a quien fue su compañero de conducción.

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Así, el creador de contenido cerró un capítulo importante de su carrera dejando en evidencia que, más allá de las decisiones laborales, mantiene intacto el respeto por quienes compartieron con él esta experiencia en el mundo del streaming.

Ric La Torre aclara si Samuel Suárez se alejó de él tras su salida del programa de streaming. Captura: Nadie Sabe.