Murió la reina Isabel II: así informaron la noticia los diferentes programas de TV peruana

Este jueves 8 de septiembre falleció la reina Isabel II y los diferentes medios de comunicación de todo el mundo emitieron sus informaciones. Es el caso de los programas de TV peruanos, que también estuvieron pendientes desde que se supo sobre la resquebrajada salud de la monarca.

La monarca falleció a sus 96 años tras 70 años de reinado en el castillo de Balmoral, en los Highlands de Escocia. El Palacio de Buckingham confirmó la noticia, además, señaló que la figura real culminó sus días en compañía de sus nietos e hijos. Los medios de comunicación del mundo brindan el minuto a minuto de este deceso y los canales América TV, Latina TV, Panamericana TV no podían ser la excepción.

América Noticias brindó la información lamentando la noticia. Además de dar los últimos detalles, dio un repaso de la vida de la reina Isabel II. “Murió la reina Isabell II acompañada de sus hijos y nietos”, indicó la conductora de TV. Asimismo, señaló que ya se especulaba la muerte de la figura real, pero se esperó hasta el final el pronunciamiento de la monarquía. “Culminó su reinado el día del hoy (8 de septiembre), la figura más importante del Reino Unido”, señaló la periodista.

América TV informó el deceso de la Reina Isabel II | América Noticias

Latina TV también se encargó de comunicar el deceso de la figura de la nobleza real. Asimismo, informó lo que acontecía en los al rededores del castillo de Balmoral e emitió imágenes panorámicas del lugar. “Lamentablemente podemos confirmar la muerte de la reina Isabel II”, inició la conductora de Latina Noticias.

Latina informa la muerte de la reina Isabel II.

Panamericana TV también anunció la muerte de la Reina Isabel II a través de su programa 24 horas, donde se recordó que esta partida marcará un antes y después en la corona. Como se recuerda, la monarca fue la soberana más longeva de la historia de Reino Unido, con 70 años de reinado a su cargo.

“Noticia de último minuto, hoy 8 de septiembre, ha muerto la Reina Isabel II. A los 96 años, la BBC acaba de confirmar esta realidad”, indicó la conductora del noticiero.

Panamericana informa muerte de la reina Isabel II. Panamericana TV

La soberana falleció a los 96 años y tenía una salud envidiable. Sin embargo, en el 2022 llegó a tener una agenda pública cada vez más reducida, y faltas repentinas a actos en los que estaba confirmada su asistencia. En este año se contagió de COVID-19, tras vencer esta enfermedad confesó que se había quedado exhausta tras la infección.

Artistas reaccionar a la muerte de la Reina Isabel II

La muerte de la reina Isabel II ha logrado conmover a diferentes figuras de la farándula peruana, quienes no han dudado en expresarse a través de las redes sociales. Es el caso de Bruno Pinasco, Valeria Piazza, Natalie Vértiz, Alessia Rovegno y más.

“El fin de una era. 96 años y 70 en el trono. Pude verla dos veces en eventos de trabajo en Londres, ojo no estoy diciendo que la conocí ni mucho menos, pero si estuve presente en eventos en los que ella asistió como monarca, y la pude ver a unos metros de distancia. Su presencia era imponente así como la devoción del pueblo inglés hacia ella, tenia gran determinación de servicio a la nación”, escribió en conductor de TV Bruno Pinasco.

Bruno Pinasco se despide de la Reina Isabel II. (Instagram)

Los conductores del programa ‘En Boca de Todos’ también se pronunciaron sobre esta triste partida “Estas noticias conmueven porque es una vida, es una mujer que ha dado de qué hablar muchísimo tiempo (...) Ella ya está descansando en paz”, expresó Tula Rodríguez.

En Boca de Todos: Conductores lamentan muerte de la reina Isabel II. (América TV)

Mario Testino se pronuncia

Quien también se pronunció Mario Testino. El reconocido fotógrafo de talla internacional compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, donde relata como inició su cercanía con la reina.

“Mi más sentido pésame a la Familia Real, al pueblo del Reino Unido y a la Commonwealth. Me mudé a Londres en 1976 y desde entonces he sido testigo de la devoción y lealtad de Su Majestad la Reina Isabel II hacia su país y su gente. Habiendo tenido la suerte de documentar algunos momentos mágicos para la Familia Real, también he sido testigo de su dedicación a su familia, lo que me ha hecho respetar y apreciar aún más su legado. Ella siempre estará en nuestros corazones”, se puede leer.

La Reina Isabel y la vez que condecoró a Mario Testino por su labor. (Composición)

