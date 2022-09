Consejo Nacional de Transportes Terrestres sobre cambio de ruta de la Línea 50: Lamentablemente tenemos que respetar a la ATU

La Línea 50 dejó de circular por la avenida Abancay luego de 30 años.

La reforma del transporte está en marcha y como todo cambio genera malestar en algunos usuarios. La más reciente controversia involucra a la conocida Línea 50, la misma que durante décadas ha transitado por la concurrida avenida Abancay. En su lugar ahora recorrerá la línea 406 del corredor morado a cargo de la Agencia de Transporte Urbano (ATU). Al respecto, representantes de transportistas sentaron su postura.

“Yo me pregunto si el corredor Morado está obedeciendo los parámetros, a mí me parece que no. ¿Están cumpliendo con las acusaciones del usuario? No”, dijo a La República Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transportes Terrestres. El martes 6 de setiembre Panamericana Televisión publicó un informe en el que revelaba el malestar de diversos pasajeros que denunciaban que los buses del corredor no se detenían a recogerlos en los paraderos oficiales.

“A pesar de que la población quiere que nos quedemos, por el pésimo servicio del corredor Morado, nosotros, como empresa formal, respetaremos los elementos técnicos y los parámetros que establece la ATU”, precisó Ojeda. Por su parte, la Línea 50 publicó un comunicado en el que agradecía a todos sus usuarios por la confianza depositada durante los últimos 30 años en los que tenía una ruta fija.

Línea 50 solía recorrer la avenida Abancay.

“No es la posición de la empresa ‘La 50′, pero lamentablemente tenemos que respetar a la autoridad”, agregó el representante del Consejo Nacional de Transportes Terrestres. Sin embargo, aprovechó para informar que se presentará una solicitud para modificar la ruta de la conocida empresa de transportes “para no perjudicar a los pasajeros. Tomando en cuenta los parámetros que la autoridad estableció”.

Cambio de ruta

Según Gerardo Hermosa, vocero de los servicios complementarios de la Agencia de Transporte Urbano (ATU), la ruta de la Línea 50 fue modificada en el 2021, pero hizo caso omiso a la decisión de las autoridades. “Ha venido transitando no cumpliendo con su itinerario afectando al corredor morado. Hace dos meses inauguramos un nuevo servicio, el 406, que hace prácticamente el mismo recorrido de esta ruta”, resaltó el funcionario.

A diferencia de la Línea 50, el representante de la ATU indicó que su servicio tiene inscrito a todos sus trabajadores en planilla, no venden buses y no alquilan rutas como sí sucedería con la empresa de transportes en cuestión. Asimismo, indicó que se está en la búsqueda de conductos para poner en marcha los setenta buses que todavía no transitan las calles de la capital.

“Estamos buscando que el gobierno central haga una capacitación y una reconversión laboral con gente del distrito de San Juan de Lurigancho y preferiblemente mujeres. A ver si nos ayuda el Ministerio de la Mujer. Nosotros pagaríamos las capacitaciones para tener mujeres conductoras de las cuales tenemos cinco, pero quisiéramos contar con más”, agregó en conversación con la prensa.

Si bien la línea 50 ha sido reemplazada por el corredor a fin de que los usuarios accedan a un servicio más seguro y que respete las formalidades estipuladas por ley, los viajantes han mostrado sus molestias por la calidad del servicio. Las cámaras de Panamericana captaron los momentos en que los ciudadanos señalan que nos son recogidos en los paraderos indicados.

“Como tres han pasado y no han parado”, dijo un viajero para luego dejar oír a otro decir que el tránsito de buses es poco frecuente. Las cámaras captaron el momento en que un bus llegó al lugar donde esperaban varias personas, pero demoró en detenerse, hizo una parada, no abrió su puerta y siguió andando unos metros más para finalmente permitir el ingreso de quienes andaban esperándolo.

