Metropolitano: las estaciones más inseguras de este servicio de transporte, según la ATU

Foto: Agencia Andina.

Día a día miles de personas acceden a los servicios que brinda el metropolitano para desplazarse a diferentes lugares de Lima. Los vecinos aseguran que no hay policías en las estaciones de Canadá, Pacífico, España y Los Jazmines, donde se producen robos constantemente.

En el caso de la estación Los Jazmines, la cual queda en el distrito de Independencia, hubo dos hurtos en las últimas semanas y según las imágenes de Panamericana, no había rastro de presencia policial. En el caso de la estación España, reportan dos robos, uno en el mes de julio y le otro en el mes de agosto, pero los vecinos a pesar de esto manifiestan que llegan bastante tranquilos a la estación.

En el caso de la estación Canadá, es una de las más peligrosas, ya que según la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ahí ocurren 6 de cada 28 robos, donde la mayoría fueron en setiembre y fueron de la modalidad de agravo.

Además, los pasajeros no solo aseguran que no hay presencia policial, sino que los orientadores y encargados del servicio del metropolitano cada vez es peor.

Los ladrones encargados de los hurtos, se percatan justamente que no hayan policías ni serenazgos para atacar y se hacen pasar por ‘ternas’ para poder hacerlo de una manera más fácil dentro del transporte público.

Cabe resaltar que hubo 4 intentos de robo en las estaciones de Pacífico, Naranjal y Tomás Valle. Los pasajeros piden presencia policial permanente.

POLICÍA RECOMIENDA NO ENFRENTAR AL LADRÓN

La policía se pronunció acerca de los concurridos acontecimientos y resaltó él no enfrentar al delincuente, porque primero es la vida antes que las cosas materiales. Por otro lado, los psicólogos explican que un estado de calma ante momentos de riesgo, puede transformar la escena a nuestro favor y tener buen desenlace. Por el contrario, perder el control podría desatar la ira de los delincuentes y generar mayor violencia con probabilidades de agresión física, teniendo desenlaces graves.

Una persona que afortunadamente jamás ha vivido esta terrible situación, no puede medir cómo reaccionaría; por eso aquí hay algunos consejos para cuando te enfrentes a una situación así.

En primer lugar, no te muestres nervioso/a, ellos saben cuáles son los puntos más débiles, también, evita el contacto visual, debes mantener la mirada baja, no grites, ya que lo que ellos quieren es no ser vistos y pueden optar por otras opciones contra tu persona. Finalmente, trata de detallar algo que esté o estén utilizando, pero con la mirada baja; puede ser su ropa, el suéter o camisa que utilice. Sino, detalla un rasgo físico particular cuando tengas la oportunidad, procura hacerlo en diferentes momentos en los que la persona no te esté observando.

Poner resistencia ante un robo, es un gran error. Estadísticamente las personas que pierden la vida en una situación como esta, es por evitar y forcejear con el malhechor.

Si te encuentras en el trabajo, solo, no hay cámaras, alarmas de seguridad ni alguna herramienta que lo pueda ayudar, fácilmente deberá entregar lo que le soliciten, no intente llegar a un consenso; ningún bien material es más importante que la vida.

Inmediatamente llame a las autoridades para denunciar, no se detenga a llamar a su jefe, o familiares para contarle lo sucedido, pues perderá valioso tiempo. Mientras más rápido sea el proceso mejor, ya que la información estará reciente, posteriormente si podrá llamar a los dueños del lugar y notificar el suceso.





SEGUIR LEYENDO