Ethel Pozo confiesa que Natalia Salas le contó sobre la biopsia y ella no le preguntó más: “Estoy en otro momento de mi vida”

Ethel Pozo le dedicó un mensaje a Natalia Salas e hizo confesión. | América Hoy

‘América Hoy’ empezó su nueva edición de este miércoles 7 de septiembre hablando sobre Natalia Salas y el último anuncio que hizo en su cuenta de Instagram, donde revela que fue diagnosticada con cáncer de mama. Bastante apenada, Ethel Pozo le deseó pronta recuperación y relató una infidencia.

Como se recuerda, Natalia Salas fue una de las fundadoras de ‘América Hoy’, junto a Ethel Pozo y Edson Dávila, quienes no dudaron en dedicarles unas palabras a la actriz.

“Yo cuando veo el video (de Natalia Salas) tomo conciencia porque es amiga personal de la casa, acá con Natalia y con Edson (Dávila) empezamos este programa. Hemos estado hablando de la boda y voy a la última conversación en el que ella me dice que se estaba haciendo una biopsia, y yo, por su puesto, esta es una parte privada que les estoy contando, le digo: ‘amiga, biopsia de qué'. Me dijo no te preocupes, es un ganglio, es lo último que yo leo”, relató Ethel Pozo, quien indicó que ya no contestó ni preguntó más.

“Después han pasado días en los que yo estoy en otro momento de mi vida y no hemos podido hablar y lamentablemente ayer (6 de septiembre), nos ha contado a todo el mundo que ha sido diagnosticada con cáncer de mama”, acotó la hija de Gisela Valcárcel, quien resaltó que la visualizará como ella lo pidió, “regia y poderosa”.

“Sabemos que Natalia va a salir airosa”, acotó.

Ethel Pozo lamentó la situación que enfrenta Natalia Salas.

Por su parte, Edson Dávila también se refirió a la actriz, resaltando el buen ánimo que tenía siempre. “Me recuerda a mi”, dijo.

“Hoy en la mañana le acabo de escribir, yo siempre voy a orar por ella, y que siga transmitiendo esa energía, quiero verla siempre así”, indicó el bailarín.

Después de emitir un informe donde se ve el anuncio de Natalia Salas y la producción le dedica unas palabras, Ethel Pozo indicó que está segura que todo va a salir en la operación que la actriz se va a someter el sábado 10 de septiembre en horas de la tarde.

“Aquí estamos tus compañeros de siempre, así te vamos a visualizar como tú nos has pedido, regia y saludable. Todo esta va ser simplemente una experiencia”, acotó Ethel Pozo.

