Natalia Salas recibe el apoyo de sus amigos y seguidores tras confesar que tiene cáncer

Natalia Salas ha dejado a más de uno preocupado con su actual estado de salud. La actriz utilizó sus redes sociales para revelar que padece de cáncer de mama y que se someterá a una mastectomía el próximo sábado 10 de setiembre por recomendación de su doctor para luego llevar el tratamiento adecuado que dejará su cuerpo libre de las células cancerígenas.

“Es un cáncer de mama y requiero tratamiento quirúrgico. Me tengo que hacer una mastectomía general. O sea me tengo que quitar toda la mama. Me van a sacar todo. En la biopsia del ganglio salió bien porque no tenía mayor cosa, pero en al de la mama no”, dijo en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

Esta noticia ha causado conmoción tanto en sus seguidores como en amigos y seres queridos que no dudaron en enviarle todo su apoyo en esta difícil etapa. Una de las primeras en pronunciarse y dejar un mensaje de aliento en la publicación de Natalia Salas fue Anahí de Cárdenas, quien es una de sus mejores amigas y ganó la batalla a un cáncer de mama hace muy poco tiempo.

“Mi na, ya sabes que estoy aquí para ti, para lo que necesites. ¡Con fuerza! ya eres una ganadora. ¡Te amo mucho!”, escribió junto a emojis de corazón.

Asimismo, otras figuras del espectáculo peruano como Rossana Fernández Maldonado, Úrsula Boza, Lucía Oxenford, Olga Zumarán, Daniela Camaiora, el periodista Samuel Suárez, Melania Urbina y Natalie Vértiz se sumaron a la larga lista de comentarios positivos que está recibiendo la artista nacional.

Cabe mencionar que, la noticia ha sido difundida en sus diferentes plataformas digitales, pues en su cuenta de TikTok también dejó un vídeo confesando su enfermedad. Como se recuerda, Natalia Salas se mantiene muy activa en dicha red social donde comparte divertidos clips junto a su esposo, Sergio Coloma.

“Toda esa buena onda que emanas y esa familia hermosa que tienes es mas fuerte que cualquier cosa. Todas las personas que estamos aqui somos un batallón que está y estará contigo”, escribió Oxenford. “Hermosa, te visualizo brillante, sana, sonriente, rodeada de luz y amor divino. Prendo mi velita y rezo por ti”, agregó la conductora de ‘Esto es Bacán’.

Por otro lado, sus fieles seguidores no dejaron de enviarle sus mejores deseos para su intervención quirúrgica y le dejaron miles de mensajes en las publicaciones de la exconductora de ‘América Hoy’. Muchos cibernautas resaltaron su fortaleza y aseguraron que superará esto con la bendición de Dios.

“Dios te siga bendiciendo y te permita seguir brillando con mucha salud al lado de tu bella familia”, “Muchas bendiciones, todo estará bien”, “Dio te bendiga Natalia, saldrás victoriosa ya verás que sí. Dios está contigo. Te abrazo fuerte y sé que el sábado todo va a salir bien con la ayuda de tu familia y Dios. Cuídate y nos avisas cómo estás en todo este proceso, bendiciones”, fueron algunos de los textos que escribieron sus fanáticos.

Recordemos que, a fines del mes de julio Natalia Salas contó que pasó un gran susto después de que un médico le dijera que tenía que pasar por un examen de biopsia tras haberle encontrado algunos nódulos en la mama cuando se hizo una resonancia magnética. Si bien, en ese momento la actriz no imaginó que desencadenaría en un cáncer, desde aquel día se encontraba preocupada por su salud.

