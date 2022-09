Anahí de Cárdenas, Adriana Zubiate y otras artistas que lucharon contra el cáncer de mama y superaron la enfermedad

Famosas peruanas que vencieron el cáncer de mama.

La actriz Natalia Salas comunicó mediante sus redes sociales que se encuentra luchando contra el cáncer de mama y que debido a ello será intervenida quirúrgicamente este sábado 10 de septiembre en una clínica local. Le realizarán una mastectomía general, que trata del retiro de la mama completamente.

Pero ella no sería la única figura del espectáculo peruano en sufrir esta enfermedad, también pasaron por ese camino Anahí de Cárdenas, Adriana Zubiate, Cecilia Bracamonte y Nicole Faverón, y lograron ganar la batalla.

Anahí de Cárdenas

La actriz peruana pudo superar dicha enfermedad luego de un año de fuertes tratamientos, ella fue diagnosticada de cáncer de mamá a fines del 2019.

Anahí de Cárdenas usó sus redes sociales para contar su día a día en el proceso de su operación, de sus quimioterapias y radioterapias. Hasta que llegó el mes de octubre del 2020 y lo pudo superar.

“Este capítulo se cierra y empieza uno nuevo, de recuperación y goce absoluto por estar aquí y ahora. Hoy puedo decir que soy sobreviviente de cáncer de mama en el mes de prevención y todo gracias a un auto chequeo”, publicó en su cuenta de Instagram.

Adriana Zubiate

La exreina de belleza también sufrió este mal que tuvo que combatir con duros tratamientos de quimioterapia, pero su lucha valió la pena.

Ella fue diagnosticada en enero del 2007 de cáncer de mama a pocos días de cumplir 25 años, le dijeron que tenía un tumor de cinco centímetros y tenía serios compromisos con la piel.

Tuvo que realizarse ocho sesiones de quimioterapias de 8 a 9 horas y las alternaba con su días de trabajo como conductora de televisión y animadora de eventos.

“La fortaleza la saqué por mi familia, por las ganas de salir adelante. Esta enfermedad me cambió la perspectiva de lucha; disfruto el momento y no pienso en lo que pueda pasar más adelante, porque la vida es ahora, no se sabe lo que viene después”, explicó al diario El Comercio.

Luego de su batalla contra el cáncer le dijeron que no podía quedar embarazada; sin embargo, tiene una niña de 7 años y puede seguir haciendo deporte.

Denisse Dibós

La artista nacional fue diagnosticada con cáncer de mama en el 2017, para su tranquilidad y la de su familia, el tratamiento resultó y en la actualidad toma medicamentos para prevenir que la enfermedad vuelva a invadir su cuerpo.

“Voy a llegar a muchos años más libre de esto, lo tengo clarísimo en mi mente. Cada semana me palpo y si noto algo distinto voy al médico. Queremos que más personas tomen consciencia sobre el diagnosticarlo a tiempo, que aprendan a tocarse, que si ven algo atípico visiten al doctor, si una está más dura, o si creció en tamaño”, dijo en una entrevista con El Comercio.

Nicole Faverón

La exreina de belleza también superó el cáncer de mama que se le diagnosticó cuando aún era una adolescente “Tenía un tumor que podía crecer y deformar la mama o convertirse en maligno”, contó en América Noticias en el 2015.

Pero luego de casi un año volvió aparecer el tumor y tuvo que ser intervenida en el hospital. “Volví a producir este tipo de tumor. Me lo volvieron a sacar y me extirparon parte de la mama. En ese momento, pude sentir que sienten muchas de las mujeres que están en el INEN”, detalló.

Faverón siguió el tratamiento y pudo superar el cáncer, pero aclaró que si no le hubieran detectado a tiempo cuando era jovencita hubiera sido otra la historia.

Denisse Fajardo

La deportista, Denisse Fajardo en el 2010 soñó que su madre le decía que se vaya a ver al médico. Fajardo perdió a su madre de cáncer al endometrio. A la mañana siguiente del sueño fue al médico, ella tenía una molestia en el seno izquierdo, así que la primera zona en la que le hicieron la ecografía fue esa, pero no salió nada, luego pasaron al seno derecho y ahí estaba el pequeño tumor.

Gracias a la detección temprana del cáncer, Denisse no tenía los ganglios comprometidos y tampoco fue necesario extirparle el seno. Los médicos le hicieron ocho quimioterapias y 33 tratamientos de radioterapia.

Su mejor motivación fue su esposo Víctor y los mensajes de aliento que le enviaron sus seguidores por redes sociales.

Cecilia Bracamonte

La cantante de música criolla de 73 años tuvo que luchar contra el cáncer de mama en dos ocasiones. Bracamonte se sometió a una operación y rehabilitación durante su primer diagnóstico y luego de ocho años tuvo que volver hacerle frente a la enfermedad pero al endometrio.

“La primera vez que me detectaron la enfermedad fue en 1997, se trataba de cáncer de mama. Me hicieron tres meses de radioterapia todos los días para evitar extirpar el seno y eliminar solo lo malo. Funcionó. Recuerdo que estaba en temporada de presentaciones y no quería detenerme. Para mí fue complicadísimo, pero logré continuar con mi vida normal”, contó al Comercio.

Luego en el 2007 le detectaron cáncer de endometrio y decidió operarse, felizmente todo salió bien. Actualmente, dice que el canto y una vida saludable es su secreto para estar sana hasta el día de hoy.

