Anahí de Cárdenas y las palabras que le dedicó a Natalia Salas después de revelar que tiene cáncer

Anahí de Cárdenas le dedica mensaje a Natalia Salas. | Instagram

Anahí de Cárdenas no dudó en comentar en la reciente publicación de su amiga y actriz Natalia Salas, donde revela que tiene cáncer de mamas y tendrá que mastectomía. Como se recuerda, la exconductora de ‘América Hoy’ contó a través de su cuenta de Instagram la situación que enfrenta. Aunque señaló que ya lo procesó, pidió a sus fans que no dejen de “prender una velita” por ella.

Natalia Salas se someterá a la extirpación de su seno este sábado 10 de septiembre, es por ello que solicitó a sus seguidores que no dejen de visualizarla poderosa y victoriosa. Ante este anuncio han sido muchos los que le han expresado su afecto y cariño, resaltándola como una mujer fuerte que saldrá de esta difícil batalla.

Un de las personas que comentó en su publicación fue la actriz Anahí de Cárdenas, quien hace unos años pasó por la misma situación. Comos se recuerda, la actriz venció el cáncer de mama hace más de dos años, para ello se sometió a constantes quimioterapias y siguió a cabalidad las instrucciones del médico. Al igual que Natalia, la joven compartió su diagnóstico con sus fans, quienes la acompañaron en su proceso dedicándole mensajes de aliento.

“Mi na, ya sabes que estoy aquí para ti para lo que necesites. ¡Con fuerza! ya eres una ganadora. Te amo mucho”, escribió la actriz, que acompañó su publicación con tres corazones.

Hoy en día, Anahí de Cárdenas no duda en compartir su mensaje sobre la prevención del cáncer de mama y sigue desarrollándose como actriz y cantante. Hace unos días, la artista celebró su despedida de soltera junto a sus grandes amigas, en las que estaba Natalia Salas.

Natalia Salas revela que tiene cáncer

Este martes 6 de septiembre, durante una transmisión en su cuenta de Instagram, Natalia Salas reveló que tenía cáncer. La joven se mostró positiva y hasta respondió algunos comentarios de sus seguidores. La joven señaló que estuvo triste cuando supo esta noticia, pero ya tuvo el tiempo de procesarlo y no bajará la guardia para recuperarse.

“Mi tipo de cáncer es un Luminal A, es un cáncer hormonal que no tiene mucha propagación pero, no quiere decir que no pueda saltar hacia otros órganos. Lo que tengo que hacer es sacar toda la glándula, por eso es la operación de este sábado, dónde me voy a quedar sin un seno. Es lo mejor por hacer, ya lo he ido procesando”, dijo

Natalia Salas revela que padece cáncer y se someterá a una delicada operación. (Instagram)

Pide a sus fans que estén alertas

En otro momento, Natalia Salas pidió a sus fans que no dejes de acudir a un médico si notan algo raro en su cuerpo. Asimismo, les habló de la importancia de la prevención.

“Si tienen algo que les aqueja, que les duele, que les fastidia, si encuentran alguna anomalía en su cuerpo, por más tonto que sea, váyanse a ver. Porque de verdad, si yo no hubiera insistido, era súper difícil de detectar. Lo mejor es prevenir, es mejor pecar de exagerados que de lentos. Si es grano, un lunar, un quiste, váyanse a chequear. Por favor, vayan a chequearse que es lo más importante”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO