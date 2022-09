Rebeca Escribens se muestra afectada al hablar de Natalia Salas y su diagnóstico de cáncer de mama

Rebeca Escribens se muestra afectada por anuncio de Natalia Salas. | América TV

Rebeca Escribens no pudo contener la tristeza al referirse de Natalia Salas, quien anunció que fue diagnosticada con cáncer de mama. La conductora de TV deseó lo mejor a la actriz y señaló que estará con ella en su operación, enviándole buena vibra.

La conductora de América Espectáculos se mostró afectada al hablar de su colega y dio paso a la nota para poner tranquilizarse y explayarse en el tema. Rebeca Escribens habló sobre la importancia de la prevención.

“Ayer (6 de septiembre) estaba a punto de acostarme y estaba chequeando las redes sociales y a veces uno cree que tiene la pena más honda, más difícil, el problema más atroz de su vida y de pronto veo a Natalia Salas contando que está padeciendo cáncer de mama. Contando el problema con una sonrisa en los labios, optimista, dando el ejemplo, como muchas mujeres”, inició Rebeca.

La actriz aprovechó esta situación para pedir a su público femenino que no deje de hacerse descartes y sacar cita con el médico, pues un cáncer diagnosticado a tiempo marca la diferencia.

“Me imagino que tú puedes estar pasando por una situación similar, bueno si no tienes a nadie, te tienes a ti, hay que buscar fuerzas. Uno no cree en la fortaleza que pueda tener hasta que esa es su única opción, no tengas miedo porque lo que se descubre a tiempo se puede sanar. Este tipo de noticias sirve para alertarte, hazte una revisión”, indicó a las mujeres.

Dicho esto, le envió un mensaje a Natalia Salas, a quien le envió todas sus buenas vibras y le garantizó que ella y la gente que la quiere estará en su operación. Como se sabe, la exconductora de ‘América Hoy’ se cometerá a na mastectomía.

“Sábado a las 3pm es su operación y todos vamos a estar contigo, vamos a unirnos en oraciones o en lo que creas. Vas a salir bien”, aseguró la conductora de TV bastante conmovida.

Rebeca Escribens se refiere a Natalia Salas y su diagnóstico de cáncer.

Natalia Salas revela que tiene cáncer

La actriz Natalia Salas usó sus redes sociales este último martes 6 de septiembre para revelar que fue diagnosticada de cáncer.

““Mi tipo de cáncer es un Luminal A, es un cáncer hormonal que no tiene mucha propagación pero, no quiere decir que no pueda saltar hacia otros órganos. Lo que tengo que hacer es sacar toda la glándula, por eso es la operación de este sábado, dónde me voy a quedar sin un seno. Es lo mejor por hacer, ya lo he ido procesando”, dijo la artista, quien también pidió a sus seguidores que no se descuiden y vayan al médico si notan algo raro en su cuerpo, por más mínimo que sea.

“Si tienen algo que les aqueja, que les duele, que les fastidia, si encuentran alguna anomalía en su cuerpo, por más tonto que sea, váyanse a ver. Porque de verdad, si yo no hubiera insistido, era súper difícil de detectar. Lo mejor es prevenir, es mejor pecar de exagerados que de lentos. Si es grano, un lunar, un quiste, váyanse a chequear. Por favor, vayan a chequearse que es lo más importante”, sentenció.

