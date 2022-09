Lucía Oxenford y su contundente mensaje a Juliana Oxenford: “Nadie tiene por qué minimizarme”

Lucía Oxenford y su contundente mensaje contra Juliana Oxenford. (Instagram)

Este 06 de setiembre, Lucía Oxenford sorprendió al publicar un extenso texto en clara referencia a las últimas declaraciones de su media hermana, Juliana Oxenford, en sus redes sociales. La productora no tomó nada bien las palabras de la figura de ATV, quien aseguró que la de “nombre fuerte” es ella y que Lucía Oxenford solo es conocida por ser la hija de dos reconocidos actores.

“Yo no sé que está haciendo ella ahora, pero no es un personaje público, es la hija de dos personas conocidas, creo que ha incursionado en algún momento en la actuación o algo. No es que me quiera reventar cohetes, pero el nombre fuerte es el mío, y me da mucha pena porque eso la debe hacer sentir incómoda. Que siempre que haga noticia por algo, tengan que poner el nombre del papá, de la mamá o de la medio hermana”, dijo la rubia conductora en entrevista con Infobae.

Aunque en su momento Lucía Oxenford le respondió en su cuenta oficial de Twitter, esta vez vuelve a pronunciarse y dejó en claro que está orgullosa de tener como padres a Yvonne Frayssinet y Marcelo Oxenford, dos artistas que han sabido destacarse en el rubro de la actuación en nuestro país.

“Soy Lucía Oxenford, hija de 2 maravillosas personas que todos conocen muy bien. Gracias a ellos me crie rodeada de arte y estoy eternamente agradecida por eso. Hace 11 años cometí errores como muchos de nosotros, los que me leen y me atacan hoy en día, y eso no me hace una mala persona, al contrario, me enseñaron a madurar y aprender más de mí misma”, se lee en la primera imagen.

Cabe mencionar que es de conocimiento público que ambas figuras del espectáculo peruano no tienen un vínculo cercano e, incluso, han protagonizado algunos enfrentamientos en los últimos años. Ahora, Juliana Oxenford y Lucía Oxenford vuelven a acaparar las portadas de los medios de comunicación con sus mensajes.

“Siempre seré LA HIJA DE porque soy su hija, porque llevo orgullosamente su apellido, tal vez no como otras personas, porque si algo aprendí de los errores cometidos, es saber perdonar y seguir adelante sin rencores, prefiero llenarme el alma con aprendizaje y amores”, agregó.

Finalmente, Lucía Oxenford resaltó sus estudios en el extranjero y sus recientes trabajos como productora. Además, señaló que nadie tiene por qué minimizarla. Recordemos que, hace varios años la joven peruana viajó Argentina para estudiar la carrera de Producción de Espectáculos en la Universidad de Palermo, Buenos Aires.

“NADIE tiene por qué minimizarme ni cuestionar mi talento. Yo no lo hago, yo aplaudo los logros, tanto míos como ajenos, y siempre estaré orgullosa de lo que vea a mi alrededor. No necesito nombrar a terceros para humillar, sé a dónde voy y todo mi esfuerzo me llevará lejos”, sentenció.

Juliana Oxenford no tiene nada en contra de Yvonne Frayssinet

Durante la conversación de Juliana Oxenford con Infobae, también se mencionó el nombre de Yvonne Frayssinet. La periodista dejó en claro que no tiene nada en contra de la popular ‘Madame’ de Al Fondo Hay Sitio. Incluso, comentó acerca de su carrera en la actuación.

“No tengo una relación simplemente, ni con ella ni con mi papá, pero si me encuentro con Yvonne Frayssinet en la calle, ella no me ha hecho nada tampoco. La saludo (...) Yvonne es una muy buena actriz”, indicó Juliana.

