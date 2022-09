Lucía Oxenford molesta con Juliana Oxenford por mencionarla en una entrevista: “Yo no hablo de ti”

Lucía Oxenford arremete contra Juliana Oxenford. (Instagram)

¡Le respondió! La actriz Lucía Oxenford no se quedó callada ante las fuertes declaraciones de su media hermana, Juliana Oxenford. Y es que, la periodista habló de su relación con la productora en una entrevista con nuestro medio y todo parece indicar que la hija de Yvonne Frayssinet no lo tomó nada bien.

Es de conocimiento público que ambas figuras de televisión no tienen un vínculo cercano e, incluso, han protagonizado algunos dimes y diretes durante los últimos años. A pesar de que, la figura de ATV ha preferido guardar silencio cuando es consultada por Lucía, esta vez no se guardó nada y aseguró que la de “nombre fuerte” es ella.

“Yo no sé que está haciendo ella ahora, pero no es un personaje público, es la hija de dos personas conocidas, creo que ha incursionado en algún momento en la actuación o algo. No es que me quiera reventar cohetes, pero el nombre fuerte es el mío, y me da mucha pena porque eso la debe hacer sentir incómoda. Que siempre que haga noticia por algo, tengan que poner el nombre del papá, de la mamá o de la medio hermana”, dijo en entrevista con Infobae.

Por ello, Lucía Oxenford no dudó en utilizar sus redes sociales para responderle a Juliana Oxenford. A través de su cuenta oficial de Twitter dejó en claro que se siente incómoda con las palabras de su media hermana. Además, señaló que no está compitiendo con ella con tener mayor presencia en los medios de comunicación.

“Lo único incómodo es que nos mencionas cada vez que te entrevistan y me saltan este tipo de cosas en mis redes sociales. Yo no hablo de ti, esto no es una competencia, estamos grandes ya”, escribió este 04 de agosto.

Cabe mencionar que, Juliana Oxenford resaltó que no tiene nada en contra de Lucía, pues solo no tienen una relación cercana. Yo no estoy en contra de ella, no estoy de acuerdo con un montón de cosas que ha hecho o ha dicho, no comparto la manera de manejarse en muchas situaciones, que ahora ya no hace, pero en algún momento se dieron. Yo no la odio ni tengo nada en contra de ella. No tengo una relación simplemente, ni con ella ni con mi papá, pero si me encuentro con Yvonne Frayssinet en la calle, ella no me ha hecho nada tampoco. La saludo”.

¿Por qué Juliana y Lucia Oxenford no se hablan?

A través de una dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, Lucía Oxenford dejó en claro que no mantiene una comunicación con su media hermana, Juliana Oxenford. “No tenemos una relación desde que tengo uso de razón y no porque yo no quiera, por lo que la pregunta no debería ser para mí”, respondió a un curioso usuario.

En el 2020, Magaly Medina le preguntó a la periodista de ATV cómo era su relación con la hija de su papá, ya que la publicación que realizó en dicha red social daba a entender que era Juliana quien no quería relacionarse con su media hermana.

“Alguna vez me preguntaron por mi papá y fui absolutamente honesta porque no tengo mayor relación, después salieron a bombardearme... Yo en realidad nunca he tenido la necesidad de hablar de terceras personas para lograr algo en la vida. La gente que sigue sabe empecé desde abajo (...) No quiero hablar de gente que definitivamente no tengo relación, un montón de veces me han preguntado el porqué no tengo relación con mi familia, pero escúchenme la familia puede estar unida sin seguir el concepto básico”, explicó Juliana.

Luego de la entrevista, Lucía no se quedó callada y respondió: “Si alguna vez alguien te dice que nunca en su vida ha sido hipócrita, hay dos opciones: o te está mintiendo o realmente no es un humano. Yo estoy bien tranquila donde estoy, por terminar mi carrera, así que sus “no eres nadie” se los pueden ir tragando, mi vida es otra. No necesito de gente hipócrita y malintencionada en mi vida (...). Yo sí soy transparente con la mía”.

