Natalia Salas confiesa que no deseaba convertirse en madre: “Quería ser la tía borracha y chévere”

Natalia Salas confiesa que no deseaba convertirse en madre | VIDEO: Youtube / Todos Sanamos. Créditos a Lizbeth Cueva.

A sus 34 años, Natalia Salas es actriz, influencer y madre de un niño llamado Leandro, de dos años, fruto de su romance con su pareja Sergio Coloma. Sin embargo, sus deseos de convertirse en madre no siempre estuvieron presentes. De hecho, hubo una época en la que consideró seriamente no tener hijos nunca. Así lo confesó en “Todos sanamos”, podcast de la psicóloga Lizbeth Cueva.

“Es bien loco, pero a mi la maternidad o el llamado maternal me llegó bien tarde. Yo no quería ser mamá. Crecí diciendo que iba a ser la tía borracha y chévere de mis sobrinos. La tía consentidora, la tía de los gatos. Es más, yo tengo cuatro gatos porque así de decidida estaba en no tener hijos”, manifestó en el espacio digital.

Cuando la especialista le preguntó la razón detrás de su sentir, la artista nacional respondió que todo se debía a la gran responsabilidad que le encargaron sus padres cuando cumplió 9 años: cuidar de sus cuatro hermanos menores. Resaltó que mantuvo esta faceta maternal con ellos y hasta con sus propios padres hasta la adultez.

“Yo soy la mayor de cuatro hermanos, yo los cuidé desde muy chica, era la mamá de ellos. Era mucha responsabilidad, eran chibolos eléctricos, saludables, no me hacían caso y yo lloraba y gritaba. ¡Qué responsabilidad! Fui niña y al día siguiente fui adulta. Nosotros como hermanos tenemos un vínculo bien cercano (...) Pero por eso no quería ser mamá, yo decía qué flojera. A mí me gustaba salir y bailar”, sostuvo.

Natalia Salas anunció su embarazo en julio de 2020. (Foto: Instagram)

No obstante, Natalia Salas cambió de parecer cuando conoció a su prometido, Sergio Coloma. Una vez se enamoraron, la recordada Andrea de Al Fondo Hay Sitio supo que quería formar su propia familia al lado de su pareja. Para ello, tuvo que trabajar en los problemas emocionales que arrastraba desde su niñez.

“Tuve que cuidar y sanar mucho, yo venía de relaciones tóxicas. El patrón que yo conocía era una relación tóxica, la de mis padres. Entonces, uno repite ciclos sin querer. Es loco porque yo trataba a mis padres como si fueran mis hijos. ¿Sabes cuándo corté eso? Cuando me embaracé y les dije ‘ustedes no son mis hijos’. Fue un trabajo personal, de destetar a todo el mundo”, dijo.

¿NATALIA SALAS VOLVERÁ A AL FONDO HAY SITIO?

Muchos recuerdan a Natalia Salas como la extrovertida Andrea, expareja de Joel González. Debido al regreso de Al Fondo Hay Sitio y a la ausencia de Fernanda de las Casas, muchos se preguntaron si su personaje podría volver a la serie para luchar por el amor del ‘Niño con cara de pez’. ¿Qué dijo la actriz al respecto?

Mediante sus redes sociales, la artista nacional aclaró que no ha recibido propuestas de momento. “No les voy a mentir, me encantaría. Amaría poder interpretar a Andrea de nuevo después de tanto tiempo. Un personaje que me abrió tantas puertas, que me sirvió tanto, con el que aprendí tanto”, expresó en Instagram.

Sin embargo, dijo que, si se le presenta la oportunidad, no la rechazaría. “No me ha llegado la invitación, pero de llegar, por supuesto. Yo sí volvería”, agregó.

Natalia Salas como Andrea en Al Fondo Hay Sitio. (Foto: América TV)

