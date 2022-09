Natalia Salas revela que padece de cáncer de mama y se someterá a una mastectomía

Natalia Salas revela que padece de cáncer y se someterá a una delicada operación. (Instagram)

Natalia Salas se comunicó con sus seguidores mediante redes sociales para anunciar que padece de cáncer de mama. La actriz peruana reveló que se someterá a una mastectomía este fin de semana por recomendación médica luego de haberse realizado una serie de exámenes, entre ellos una biopsia.

“Es un cáncer de mama y requiero tratamiento quirúrgico. Me tengo que hacer una mastectomía general. O sea me tengo que quitar toda la mama y mi intervención va a ser este sábado 10 de setiembre. Me van a sacar todo porque salió en la biopsia del ganglio salió bien, porque no tenía mayor cosa, pero en al de la mama no”, expresó la artista en su cuenta de Instagram.

Además, confesó que fue un momento difícil el recibir la noticia hace una semana, pero con el paso del tiempo ha sabido sobreponerse y ahora trata de ver todo lo que sucede de forma más positiva.

“Entonces, estuve triste, hace una semana que me enteré pero ahora veo todo con mayor positividad. Lo bueno es que lo he encontrado a tiempo que tengo seguro oncológico, de salud. Estoy a tiempo”, agregó bastante acongojada.

Natalia Salas revela que tiene cáncer de mama. (Instagram)

Por otro lado, ahondó un poco más en el diagnóstico que ha recibido. Explicó que el tipo de cáncer que padece ha sido muy complicado de encontrar, incluso ha pasado por más de 5 especialistas y fue gracias a la biopsia que pudo conocer lo que realmente le sucedía.

“Mi tipo de cáncer es un Luminal A, es un cáncer hormonal que no tiene mucha propagación pero, no quiere decir que no pueda saltar hacia otros órganos. Lo que tengo que hacer es sacar toda la glándula, por eso es la operación de este sábado, dónde me voy a quedar sin un seno. Es lo mejor por hacer, ya lo he ido procesando”, agregó.

También, Natalia Salas explicó que tras su operación podrá conocer qué otro tratamiento va a tener que llevar. “Luego de la intervención quirúrgica, se va a saber cuál es el tratamiento ideal para mí. Si necesito quimioterapias, cuántas quimioterapias necesito, si necesito radioterapias, si necesito pastillas, etc”, expresó la exconductora de televisión.

Recalcó la importancia del chequeo preventivo

Tras contar todo lo que le había sucedido y explicar lo importante que fue para ella realizar más de un examen para llegar a este diagnóstico, Natalia Salas hizo una reflexión sobre la salud. La actriz señaló que es necesario hacerse chequeos preventivos y acudir a un médico cuando algo en nuestro cuerpo no está con normalidad.

“Si tienen algo que les aqueja, que les duele, que les fastidia, si encuentran alguna anomalía en su cuerpo, por más tonto que sea, váyanse a ver. Porque de verdad, si yo no hubiera insistido, era súper difícil de detectar. Lo mejor es prevenir, es mejor pecar de exagerados que de lentos. Si es grano, un lunar, un quiste, váyanse a chequear. Por favor, vayan a chequearse que es lo más importante”, sentenció.

Finalmente, aseguró que se encuentra bien y pidió a todos sus seguidores enviar sus buenas vibras este sábado 10 de septiembre a las 15:00 horas que se realizará su intervención. “Estoy bien y voy a estar bien. El sábado es mi operación, así que si pueden cantar, bailar, prender una vela o algo por mí a las 3 de la tarde, juntando mucha energía bonita se los voy a agradecer”, finalizó.

