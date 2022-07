Natalia Salas sufre susto cuando la mandaron a hacerse biopsia por nódulo en el pecho

Natalia Salas se asusta por alarma de cáncer de mama. foto: composición.

La actriz Natalia Salas sufrió un gran susto luego de que un médico le dijera que se tenía que pasar por un examen de biopsia , después de haberle encontrado algunos nódulos en la mama. La exconductora de América Hoy vivió un momento de mucha tensión, nervios y preocupación luego de que le hallaron nódulos, cuando se hizo una resonancia magnética.

Todo esto lo comentó, el último lunes 25 julio, la misma artista a todos seguidores en su cuenta de Instagram. Luego de recibir el informe de su examen, la influencer comentó lo sucedido a sus seguidores, con un semblante de bastante preocupación.

“Los resultados de la resonancia fueron que tengo un nódulo en la mama izquierda y me han mandado hacer una biopsia. Bacán y estoy así (gesto de nervios). ¡Vamos con fe!”, comentó Natalia, bastante nerviosa.

Por ese motivo, horas más tarde llamó a una de sus mejores amigas, la actriz Anahí de Cárdenas, quien ganó la batalla a un cáncer de mama hace muy poco tiempo, sería la más indicada para ayudarla y apoyarla emocionalmente en estos momentos.

En su plataforma digital, Natalia Salas iba contando cómo se sentía y la cita que ya tenía al día siguiente con el mastólogo. Ella ha bautizado a su comunidad con el apelativo de ‘Muelicomunidad’ y les confesó que tenía mucho miedo, pero que no perdía la fe, en que no encontraran nada malo.

“Tengo miedo, sí; sé que estoy a tiempo, sí; más vale prevenir, sí. Con fe”. También agradeció a todos sus seguidores y amigos que les dejaban mensajes de aliento a su red social. “Gracias por todos sus buenos deseos. Buenas vibras y aliento. Estoy asustada, pero con toda la actitud. Mañana tengo cita con el mastólogo”, fueron los mensajes que dejo en sus historias.

Hoy martes 26 de julio, muy temprano, la cantante fue al médico, acompañada de Anahí de Cárdenas y su novio y padre de su hijo, Sergio Coloma a pasar consulta por el mastólogo, quien le confirmó que todo era una falsa alarma y que no tenían por qué hacerle una biopsia.

Natalia comentó que los médicos que le dieron el informe de su resonancia fueron muy negligentes en decirle que se haga una biopsia para descartar células cancerígenas, cuando se trataba de un nódulo benigno.

“El doctor, me dijo que las personas que me dieron el informe de la resonancia era unos alarmistas, que cómo me iban a decir eso, me hicieron la palpación y que eso no era maligno por ningún lado, que era un nódulo super benigno y que no me alarme que no era nada negativo”, explicó.

Finalmente, la empresaria recomendó a todos los cobernautas que la siguen que vayan a chequearse a un centro de salud apenas noten cualquier cosa fuera de lo cotidiano en su cuerpo.

“Así que amigas y amigos, lo mejor es siempre chequearse, cualquier cosita que vean o sientan que no es cotidiano, vayan porque todo con tiempo es tratable”, aconsejó Salas.

NATALIA SALAS CONFIESA QUE NO QUERÍA SER MADRE

A sus 34 años, Natalia Salas es actriz, influencer y madre de un niño llamado Leandro, de dos años, fruto de su romance con su pareja Sergio Coloma. Sin embargo, sus deseos de convertirse en madre no siempre estuvieron presentes. De hecho, hubo una época en la que consideró seriamente no tener hijos nunca. Así lo confesó en “Todos sanamos”, podcast de la psicóloga Lizbeth Cueva.

“Es bien loco, pero a mi la maternidad o el llamado maternal me llegó bien tarde. Yo no quería ser mamá. Crecí diciendo que iba a ser la tía borracha y chévere de mis sobrinos. La tía consentidora, la tía de los gatos. Es más, yo tengo cuatro gatos porque así de decidida estaba en no tener hijos”, manifestó en el espacio digital.

Cuando la especialista le preguntó la razón detrás de su sentir, la artista nacional respondió que todo se debía a la gran responsabilidad que le encargaron sus padres cuando cumplió 9 años: cuidar de sus cuatro hermanos menores. Resaltó que mantuvo esta faceta maternal con ellos y hasta con sus propios padres hasta la adultez.

