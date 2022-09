Vocero de APP está de acuerdo con investigación de la Fiscalía a César Acuña (RPP)

Alejandro Soto Reyes, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), manifestó estar de acuerdo con la investigación preliminar que el tercer despacho de la 1° Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro decidió abrir al presidente de esa agrupación política, César Acuña, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias, luego que se difundieran los audios en los que le pide a Lady Camones y su bancada aprobar proyectos de ley para beneficiarlo en su campaña electoral.

El congresista de APP indicó que la investigación preliminar permitirá esclarecer los hechos en los que está involucrado el líder de su partido y la vacada expresidenta del Congreso, de su misma agrupación política.

“ Sí (estoy) totalmente de acuerdo. Creo que todos debemos la obligación de concurrir al llamado de las autoridades y poder esclarecer los hechos que son materia de investigación”, dijo en entrevista con RPP Noticias.

Vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto Reyes. (Andina)

Retiran la reconsideración

Por otro lado, manifestó que decidió retirar el pedido para reconsiderar la votación a la censura de Lady Camones en el cargo de presidenta del Congreso de la República aprobada por el Pleno.

“Ayer (lunes), cumpliendo mi función de portavoz he formulado una reconsideración de la votación. No obstante ello, después he decidido retirar dicha decisión en razón de que la bancada considera que no es necesario ni pertinente y más bien que nuestra compañera Lady Camones se someta a las investigaciones”, manifestó.

