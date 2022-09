Lady Camones fue censurada: APP pide reconsideración de la votación del Pleno del Congreso de la República

Lady Camones fue censurada como presidenta del Congreso de la República.

En un oficio dirigido al oficial mayor del Congreso de la República, José Cevasco, el legislador de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto, pidió que se reconsidere la votación de la censura de la presidenta del Legislativo, Lady Camones.

“Al amparo del artículo 58 del Reglamento del Congreso de la República, presento reconsideración a la votación a la censura del cargo de presidenta del Congreso de la República efectuada el día de hoy lunes 5 de septiembre del 2022. Solicitando se tramite conforme a naturaleza”, señala el escrito.

De esta manera, la bancada de APP buscar que revertir la decisión que tomó el Pleno este lunes debido a la filtración de audios de Lady Camones con su bancada y César Acuña, candidato a gobernador regional de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso (APP), para priorizar un proyecto de ley.

APP pide reconsideración por el caso Lady Camones

La moción se aprobó con 61 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones . Tras esta decisión, la primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano (FP), anunció que se declaraba la vacancia de la presidencia del Congreso y levantó la sesión del pleno.

“La moción de censura a la presidenta del Congreso Lady Mercedes Camones ha sido aprobada, por consiguiente, la Mesa Directiva declara la vacancia de la presidencia del Congreso y procederá conforme al último párrafo del artículo 12 del reglamento del Parlamento”, afirmó.

Debate por la censura

La moción de censura, presentada por diversos congresista, entre ellos Guillermo Bermejo (PD), Katy Ugarte (BM), Ruth Luque (CD-JPP), Kely Portalatino (PL), fue admitida a debate por 64 votos a favor, 42 en contra y 1 abstención.

En la sustentación de moción de censura, la congresista Ruth Luque señaló que tiene como principal fundamento poner en cuestión y debate si el ejercicio del cargo de la presidencia del Congreso de la República tiene o no que responder a intereses de determinado grupo político.

Ruth Luque expone las razones por las que buscan censurar a Lady Camones. (Congreso TV)

“No se cuestiona de ninguna manera que un congresista tenga reuniones y debate político con su partido, eso no está en cuestionamiento. El cuestionamiento político es si el cargo de la presidencia de un poder del Estado tiene o no que responder a un interés particular determinado. Y es lo que en esos audios se ha dado cuenta”, expresó la legisladora de Juntos por el Perú.

En tanto, el parlamentario César Salhuana (APP) sostuvo que las conversaciones son un hecho de naturaleza estrictamente política, que muestra la reunión de un líder partidario con su bancada, como sucede en cualquier organización política.

“El líder propone que se priorice unos proyectos, no se movió ningún documento, no hubo ninguna gestión a propósito del pedido, por consiguiente no se configura el hecho ilícito, no hay sometimiento de la presidenta del Congreso a la voluntad de un candidato. Pido que se rechace la moción” , refirió.

