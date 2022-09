Betssy Chávez cuestiona labor de la fiscal de la Nación tras difusión de audio de Lady Camones

Betssy Chávez instó a demás instituciones a pronunciarse sobre audios entre César Acuña y Lady Camones.

La difusión de audios donde se oye conversar a la presidenta del Congreso, Lady Camones, y al líder de Alianza para el Progreso, César Acuña ha generado diversas reacciones tanto dentro como fuera del Parlamento. Desde el Ejecutivo se ha criticado la supuesta intromisión del excandidato presidencial, aunque también se ha cuestionado la respuesta de otras figuras ante lo ocurrido como es el caso de Betssy Chávez.

La ministra de Cultura cuestionó a Patricia Benavides, fiscal de la Nación, por no haberse pronunciado sobre el audio difundido por Epicentro TV. Sin embargo, no sería la única autoridad cuestionada por la integrante del gabinete Aníbal Torres. “¿Dónde está la señora fiscal de la Nación, dónde está la Defensoría del Pueblo, dónde está la Comisión de Ética del Parlamento, cuando ha habido la difusión de audios que resquebrajan el Estado de derecho? Creo que es una pregunta válida”, señaló.

Chávez indicó que se espera un trato igualitario por parte de la jefa de la Fiscalía de la Nación. “Si acaso hubiera un solo audio que se haya dado en Consejo de Ministros o en cualquier otro espacio donde algún ministro hable sobre cierre del Congreso, estaríamos investigados en estos momentos por organización criminal o sedición”, agregó en conversación con los medios de comunicación.

La ministra de Cultura indicó que el Estado debe seguir las recomendaciones del Centro del Patrimonio Mundial para preservar Machu Picchu. (Andina)

En contra del proyecto

En el audio comentado se oye a César Acuña insistir por la creación del distrito de Alto Trujillo, pedido que para la titular de Cultura se trata de un requerimiento “justo”; sin embargo, no considera correcto que “”venga como orden del jefe de un partido que curiosamente está postulando a la gobernación de La Libertad”. Cabe recordar que Acuña postula a este cargo de elección popular tras perder las elecciones generales del 2021.

“No podemos usar el Congreso, la Mesa Directiva, para fines electorales. ¿Dónde está el Jurado Nacional de Elecciones? Estamos dejando que una persona utilice su bancada con fines electorales: es gravísimo”, agregó la ministra sobre la actitud de Acuña y Camones, quien hoy presiden el Poder Legislativo.

Sin embargo, Chávez no es la única representante del Ejecutivo que se ha pronunciado. El ministro de Justicia, Félix Chero sostuvo que el JNE, la Fiscalía de la Nación, la Comisión de Fiscalización del Congreso y la Defensoría del Pueblo deberían actuar de oficio en este caso al considerar que “existen elementos de prueba, no de convicción, que dan razón de la comisión de presuntos ilícitos contemplados en el código penal vigente”.

Félix Chero, ministro de Justicia. (Andina)

“Cuando la presidenta del Congreso, (Lady Camones de APP) abandona la dirección constitucional y legal para transpolar sus actuaciones a un espacio externo y realizar actos de contubernio y connivencia con un partido político, para atentar contra el orden democrático, constitucional y la legalidad, sin lugar a duda, no lo podemos llamar ni estrategia, ni acto político, solo puede ser calificado como presuntos actos ilícitos”, expresó el titular del Ministerio de Justicia.

Congresistas como Katy Ugarte, Guillermo Bermejo, Ruth Luque han solicitado la renuncia de Camones. “De manera individual, creo que la señora Lady Camones no debería seguir en el cargo porque no representa lo que debería ser una presidenta del Congreso. Lo he dicho, me parece que debería dar un paso al costado”, manifestó la congresista de Cambio Democrático.

“Ella dio declaraciones a la prensa descontextualizando lo sucedido y más bien debería hacer un reconocimiento público y decir de manera clara que el Congreso no está al servicio del presidente de su partido. Lo que hizo fue llevar el tema, por otro lado, y lamentó la filtración, pero el tema no es la filtración”, agregó.

