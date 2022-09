Congresista Heidy Juárez asegura que no grabó la conversación entre Lady Camones y César Acuña

Heidy Juárez indicó que se está intentando salvar a alguien al señalarla como la culpable de grabar la conversación entre Lady Camones y César Acuña.

La decisión de Alianza para el Progreso de expulsar a Heidy Juárez ha tomado por sorpresa a la acusada de haber grabado y difundido los audios que han puesto en aprietos a la presidenta del Congreso, Lady Camones. En conversación RPP Noticias, la parlamentaria indicó que no ha participado de las investigaciones llevadas a cabo por APP y aseguró no haber sido quien grabó y difundió la conversación entre César Acuña y la cabeza del Congreso.

“Sorprendida. No me esperaba esto de mi partido. No tengo ninguna comunicación con mi partido y mi vocero no sabe nada”, dijo luego de que esta noche Alianza para el Progreso indicara que la decisión de retirarla de sus filas era irrevocable. Además el texto de la agrupación señala que se ha llegado a la decisión tras un análisis técnico del audio y se llegó a la conclusión irrefutable que fue Juárez quien grabó.

Por su parte, la señalada de difundir la conversación privada entre el excandidato presidencial César Acuña y Lady Camones dijo no haber participado de ninguna investigación. “No sé bajo qué parámetros han establecido para indicar que yo he filtrado esos audios. Me voy a hacer respetar. Yo no he grabado, no he filtrado esos audios”, dijo convencida en conversación con Radioprogramas del Perú.

Heidy Juárez solicitó reunión con su bancada tras carta que informa su expulsión de APP.

Sobre su vinculación con el gobierno de Pedro Castillo, Juárez indicó que ha visitado Palacio de Gobierno en cuatro oportunidades junto a otros integrantes del Congreso “para pedir un hospital de alta complejidad”. Asimismo, señaló tener la conciencia tranquila y rechazó que sea utilizada “como carne de cañón para proteger a alguien. Estoy desconcertada. Esto me cayó como un baldazo de agua fría”, agregó.

Juárez ha indicado que no ha habido comunicación con Alianza para el Progreso, por lo cual ha solicitado una reunión con su bancada. Sin embargo, no se sabe si esta logrará concretarse tras haberse informado de su expulsión. “No me parece correcto el procedimiento, me parece irregular de parte del partido y eso me parece totalmente injusto. No me voy a doblegar”, resaltó.

Anuncia licencia

A poco más de un mes de haber asumido la presidencia del Congreso, Lady Camones, enfrenta a la crítica de la clase política tras la difusión de unos audios donde se le oye hablando con el presidente de Alianza para el Progreso y excandidato presidencial, César Acuña Peralta. La conversación ha motivado incluso un pedido de censura así como el repentino pedido de licencia a la agrupación por parte de la cabeza del Poder Legislativo.

Lady Camones, presidenta de la Mesa Directiva.

En una carta enviada al secretario general de APP, Luis Valdez, se lee que “siendo que a la fecha vengo ejerciendo el cargo de presidenta del Congreso de la república, solicito licencia a mi militancia en el partido político Alianza para el Progreso, desde la fecha y mientras me encuentre con esta responsabilidad de representar al Poder Legislativo”. El documento aparece dos días después de la difusión de los audios.

Desde el resto de agrupaciones como Perú Libre, Bloque Magisterial y Cambio Democrático se ha anunciado una moción de censura contra la titular del Parlamento por este comportamiento anti ético que ha demostrado la también congresista. En conversación con Latina, el congresista Carlos Anderson se mostró incómodo al saber que Guillermo Bermejo estaría detrás de la iniciativa, pero se mostró a favor de la renuncia de Camones.

El congresista no agrupado indicó que ha hecho público el pedido y que considera que la mayoría del Congreso apoyará la censura en marcha. Por su parte, Kelly Portalatino indicó que “una presidenta del Congreso, que representa a todos los congresistas del Perú, no puede permitir que se instrumentalice la política para favorecer a un candidato al gobierno regional”, indicó sobre el candidato a la región La Libertad, César Acuña.

SEGUIR LEYENDO