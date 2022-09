Olenka Zimmermann feliz con su incursión en el OnlyFans: “Verán fotos lindas y vídeos bravazos”

Olenka Zimmermann feliz con su incursión en el OnlyFans. (Willax TV)

Hace unos días, la conductora de televisión Olenka Zimmermann sorprendió a sus seguidores al anunciar, a través de redes sociales, que iba a incursionar en el OnlyFans. La modelo de 52 años se mostró muy emocionada desde un inicio y este jueves 01 de septiembre contó mayores detalles de su nueva etapa.

La presentadora estuvo como invitada en el programa ‘Amor y Fuego’, donde se llevó los halagos de los conductores por su esbelta figura. La exconductora de “Al Sexto día” comenzó revelando uno de sus secretos para cuidar su piel. Según la rubia, ella disfruta mucho de tomar el sol por las vitaminas que este genera en la dermis.

Asimismo, Olenka Zimmermann contó que maneja su OnlyFans con otra persona que la ayuda a contestar los mensajes. “Lo estoy llevando con una prima que me está ayudando con el material y en contestar, pero ella le dice a los fans quién es. A veces no tengo tiempo, pero la mayoría de veces soy yo quien contesta”.

En otro momento, Gigi Mitre le consultó si en su contenido se mostrará totalmente desnuda. “Siempre lo he hecho, es mi chamba como modelo, lo he hecho muchas veces desde 2013 para mi calendario. Ahora, porno explícito no va a ser. ¡Mis ‘tesoros’ No!”, contestó Zimmermann.

Olenka Zimmermann cuenta detalles de su contenido en OnlyFans. (Captura TV)

¿Cuánto cuesta suscribirse al OnlyFans de Olenka Zimmermann?

Durante su entrevista en el magazine de Willax TV, Olenka Zimmermann habló sobre la tarifa de su OnlyFans. “Por 7 dólares al mes entras y ves unos vídeos lindos y unas fotos bien bravazas ”, explicó para luego detallar que si sus suscriptores desean ver mejores fotografías, deben pagar más. “Hay un material más candente, más preparado y por eso debes pagar más. ¡A más rica la cosa, se paga un poco más!”.

Antes de retirarse del set, Olenka confesó que fue su hija quien la impulsó a incursionar en dicha plataforma. “Ella fue la que me puso las pilas, cero prejuicios. Me dice que lo haga y que me mande porque tengo un montón de seguidores, que estoy con buen cuerpo y que la ganancia es importante”.

Olenka Zimmermann confiesa que su hija la impulsó a incursionar en el OnlyFans. (Willax TV)

Xoana González cree que Olenka Zimmermann ganará mucho dinero

Xoana González es considerada una de las pioneras del OnlyFans. Además, es una de las figuras de TV que viene generando grandes ganancias gracias a esta página debido a su contenido pornográfico junto a su esposo. Durante una entrevista con un medio local, la argentina no dejó de comentar acerca de la incursión de Olenka Zimmermann a dicha plataforma y le mostró todo su respaldo.

“¡Me encanta! ¿Por qué no? Seguro será un sueño cumplido para muchos seguidores y tendrá grandes ganancias. No hay nada más lindo que sentirse cómodo y libre en la piel de cada uno”, dijo para El Popular.

Recordemos que, Xoana González logró comprarse varias propiedades gracias a las ganancias del OnlyFans, pues tiene una gran cantidad de suscriptores que no dejan de apoyarla. Incluso, reveló que quiere construir un albergue de animales rescatados por la gran pasión que siente por ellos.

