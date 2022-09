Gobierno lanza campaña “Protégete de la viruela del mono” para sensibilizar sobre riesgos de contagio

Gobierno del Perú lanza campaña para sensibilizar sobre los contagios de la viruela del mono

Los casos de la viruela del mono en nuestro país siguen avanzando rápidamente y en lo que va desde la aparición del primer caso (26 de junio) se han registrado hasta la fecha (5 de septiembre) 1,724 pacientes con esta enfermedad.

Es por eso que el Gobierno lanzó la campaña “Protégete de la viruela del mono” con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía acerca de cómo evitar este virus y dónde acudir en caso se presenten los síntomas que den pie a un posible diagnóstico positivo.

Esta iniciativa, por parte de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), emitirá mensajes a la población para que se informe sobre las medidas de prevención y recomendaciones para atenderse en caso de contagio.

“Evita el contacto físico íntimo, incluido el sexual, con personas que tengan erupciones, ampollas o costras. En este momento, el sexo casual no es la voz ”, se precisa en uno de los mensajes.

Los anuncios también detallan los síntomas de la enfermedad, como fiebre, inflamación de ganglios, dolor de cabeza o malestar general y erupciones en la piel. “Si presentas erupciones en la piel, quédate en casa y comunícate al 113, opción 6″, se indica en otra publicación.

La campaña de comunicación será difundida entre Lima Metropolitana y Lima provincias, así como en el Callao, Ica, La Libertad, Tacna, Loreto, Piura, Cusco, Junín, Arequipa, Áncash, Ucayali, Lambayeque, Loreto, San Martin, Huánuco y Cajamarca.

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración de tubos de ensayo con la etiqueta "Virus de la viruela del mono, positivo". 22 de mayo de 2022. REUTERS/Dado Ruvic

Perú registra 1,724 casos confirmados de viruela del mono

En estas últimas horas se registró 63 nuevos casos de la viruela del mono, haciendo que hasta la fecha haya 1,724 pacientes con esta enfermedad.

Según la data oficial del Minsa, ahora los casos se encuentran repartidos en 17 regiones: Lima Metropolitana (1,375), Lima provincias (16), Callao (105), La Libertad (92), Arequipa (62), Cusco (11).

Asimismo, también hay casos de la enfermedad en Ucayali (10), Piura (8), Ica (8), Lambayeque (7), Áncash (6), Tacna (5), San Martín (4), Loreto (4), Junín (3), Huánuco (3), Cajamarca (2) y Madre de Dios (1).

Más casos positivos de la viruela del mono en Perú

Riesgos en enfermedades preexistentes

Algo que se debe tomar en cuenta es que sí existe riesgo para las personas que tienen enfermedades preexistentes como diabetes, hipertensión o alguna enfermedad crónica, porque lo que sí se sabe es que la viruela del mono afecta al sistema inmunológico y más aún si existe un historial médico delicado.

“Sí bien es cierto, la viruela del mono es menos letal como la COVID-19, pero si se puede complicar, por ejemplo, la manera más común es que se infecte la piel con bacterias y si has tocado esas heridas y no has tenido el cuidado respectivo te puedes enfermar. También se puede presentar meningitis o problemas de deshidratación, baja de plaquetas, generalmente no son muy frecuentes estos cuadros, pero ante la persistencia de una enfermedad si se puede complicar el estado del paciente”, dijo el infectólogo Humberto Vásquez.

“Hay que tener en cuenta que la viruela del mono es completamente diferente a la forma de contagio a la COVID-19. El contagio en esta enfermedad es directo, de piel a piel, sobre todo en la actividad sexual con las parejas. Esto inicia con algunas lesiones a la piel que puede confundirse con la varicela u otras enfermedades. Es mejor ir a un centro hospitalario para evaluar”, precisó.

