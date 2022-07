Decano del Colegio Médico del Perú: “No estamos preparados para enfrentar casos masivos de la viruela del mono”

Viruela del mono en Perú

Los casos de la viruela del mono en el Perú siguen avanzando rápidamente, según los últimos datos del ministerio de Salud. Cada día se va conociendo que en solo 24 horas los pacientes siguen dando positivo a esta enfermedad.

Desde que se dio a conocer el 26 de junio al paciente número uno en nuestro país, desde esa fecha los casos no han dejado de incrementarse rápidamente. En menos de un mes, el Minsa acaba de confirmar que la cifra se elevó a 112 (dato actualizado hasta el 20 de julio).

Ante esto, Infobae Perú conversó con Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú, quien se mostró muy preocupado por esta enfermedad, sobre todo porque nuestro sistema de salud no cuenta con las medidas necesarias, sobre todo ante la propagación tan rápida que se está dando.

“Hay que tener en cuenta que la viruela del mono es completamente diferente a la forma de contagio a la COVID-19. El contagio en esta enfermedad es directo, de piel a piel, sobre todo en la actividad sexual con las parejas. Esto inicia con algunas lesiones a la piel que puede confundirse con la varicela u otras enfermedades. Es mejor ir a un centro hospitalario para evaluar. Ahora en Perú ya están realizando las pruebas, antes había que enviarla a Estados Unidos, pero ahora, ya se puede hacer en Perú”, expresó.

“No estamos preparados para casos masivos, la crisis sanitaria sigue. Hay deficiencias de médicos, no hay especialistas en los centros hospitalarios. Sin ir tan lejos se tenía que enviar los análisis a Estados Unidos, ahora lo hacen pero solo en Lima y eso también es un muro porque debería ser a nivel nacional. El sistema de salud en el Perú sigue siendo precario. En la pandemia todos han hablado que debe mejorar el sistema de salud y los hospitales están en deterioro total, no se ha mejorado. Los médicos están regresando a trabajar, pero en las peores condiciones ”, preció el decano del CMP a nuestro medio.

Además, Urquizo, aseguró que es necesario que ante los síntomas como: dolores musculares, fiebre, escalofríos, agotamiento, dolor de cabeza, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados. Y la típica erupción tan característica de la viruela, que en este caso suele comenzar por la cara para extenderse a otras zonas del cuerpo, sobre todo las palmas de las manos y las plantas de los pies, es importante acudir a un centro de salud y de ser positivo aislarse para evitar contagiar al resto de la familia.

¿Cómo se han ido incrementando los casos de la viruela del mono en Perú?

8 de Julio - 21 casos confirmados

10 de Julio - 29 casos confirmados

12 de julio - 36 casos confirmados

13 de julio - 46 casos confirmados

14 de Julio - 55 casos confirmados

15 de Julio - 64 casos confirmados

16 de Julio - 78 casos confirmados

17 de Julio - 92 casos confirmados

18 de Julio- 95 casos confirmados

19 de Julio - 112 casos confirmados

Durante la conversación, Raúl Urquizo indicó que una de las formas de transmisión que más se da en nuestro país es por la transmisión sexual.

Esto fue corroborado por el doctor Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud, quien además aseguró que el preservativo no previene esta enfermedad.

“Lo que estamos observando aquí en el país, es que el punto de mayor transmisión de la enfermedad es por la vía sexual, podría ser una de las principales vías de transmisión y hay que tener cuidado porque el uso del preservativo no necesariamente protege o te cubre de esta enfermedad. Hay muchas enfermedades que no necesariamente están en las secreciones genitales y no en la piel y al momento de tener relaciones sexuales por el contacto por la piel, de esa manera, el uso del preservativo, si bien protege para algunas enfermedades de transmisión sexual, en este caso de manera específica de la viruela del mundo no protege”, aclaró el especialista durante una entrevista en Panamericana TV.

¿Qué más sabemos sobre la viruela del mono?

Un reciente estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y cuyas conclusiones fueron publicadas en la revista Eurosurveillance, detectó ADN viral de Monkeypox (MPX) en saliva, semen y otras muestras de pacientes infectados.

“Probamos 147 muestras clínicas recolectadas en diferentes momentos de 12 pacientes mediante PCR en tiempo real. Se detectó ADN de MPX en la saliva de todos los casos, a veces con cargas virales elevadas”, comenzaron a detallar los autores del trabajo en la publicación de sus conclusiones. Y ampliaron: “Otras muestras fueron frecuentemente positivas: hisopado rectal (11/12 casos), hisopado nasofaríngeo (10/12 casos), semen (7/9 casos), orina (9/12 casos) y heces (8/12 casos)”.

Y tras considerar que “estos resultados mejoran el conocimiento sobre la eliminación de virus y el posible papel de los fluidos corporales en la transmisión de enfermedades”, los investigadores señalaron que “la presencia de ADN viral no equivale necesariamente a la presencia de virus infeccioso; el próximo paso será tratar de aislar el virus a partir de dichas muestras”.

